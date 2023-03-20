Заявления Путина и Си активно цитируют российские СМИ, сообщает 24 Канал. Лидер КНР назвал кремлевского диктатора "дорогим другом".

Обратите внимание На фоне решения Гааги по Путину: все, что известно о визите Си Цзиньпина в Москву

Путин и Си обменялись заявлениями, не обошлось без Украины

Владимир Путин заявил, что Китай якобы сделал мощный шаг в своем развитии, а китайская система развития достаточно эффективна. Диктатор сказал, что эта система более "эффективна, чем в большинстве стран" и он даже завидует Китаю.

Диктатор поздравил Си с переизбранием на пост главы КНР, а тот в свою очередь выразил надежду, что на следующих президентских выборах россияне снова изберут Путина президентом.

В то же время Путин заявил, что "Детально ознакомился" с так называемым "мирным планом Китая" по урегулированию "украинского кризиса" (хорошее название для войны, в которой погибли 165 тысяч российских военных, а десятки тысяч единиц техники уничтожены). Диктатор говорит, что план Пекина можно обсудить, а Кремль якобы открыт для переговоров.

Также политики говорили о российско-китайской дружбе, увеличении товарооборота между странами и т.д. В то же время, больше так называемый "украинский кризис", то есть провал российских планов в Украине, Путин хочет обсудить с Си завтра, 21 марта.

Визит Си Цзиньпина в Москву: главное

Лидер Китая Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным Визит продлится три дня. После этого китайский лидер поговорит с Владимиром Зеленским. СМИ анонсировали разговор Си с президентом Украины еще 13 марта.

Этот разговор станет первым прямым контактом Си Цзиньпина и Владимира Зеленского с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Накануне приезда Си Путин написал статью о российско-китайских отношениях с обвинением Запада в якобы стремлении остановить "Развитие России и Китая".

Спикер МИД Украины Олег Николенко заверил, что наша страна пристально следит за этим визитом. В частности, Украина надеется, что лидер КНР использует свое влияние для того, чтобы Россия прекратила преступную войну.