Конечно, украинцы не обошли это событие. Сеть разразилась шутками по поводу визита лидера Китая в Москву. 24 Канал собрал подборку актуальных мемов.
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Как украинцы реагируют на визит Си в Москву
В частности, искусственный интеллект нарисовал картину "Путин на коленях перед Си". И здесь украинцев было не остановить…
Реакция украинцев / Скриншот
Смешная реакция в сети / Скриншот
Сообщения в сети о визите Си в Москву / Скриншот
В сети заметили, что на многих фотографиях у Путина разное лицо. Так что пользователям интересно, какой именно Путин встретился с Си сегодня.
Какой Путин встречался с Си / Скриншот
Также в сети пошутили о том, что Си привез в Москву посылку из Ali Express.
Си прибыл в Москву / Скриншот
Как реагируют украинцы на визит Си в Москву: смотрите фото
Си прибыл в Москву: главное
- В Россию 20 марта приехал китайский лидер Си Цзиньпин. Это его первый визит в страну-агрессорку за 4 года. Несмотря на это, российский диктатор Владимир Путин даже не встретил политика.
- Заметим, что глава КНР станет первым мировым лидером, который встретится с Путиным после того, как Гаагский трибунал выдал ордер на его арест.
- Во время разговора Владимир Путин заявил, что Китай якобы сделал мощный шаг в своем развитии, а китайская система развития достаточно эффективна. Диктатор сказал, что эта система более "эффективна, чем в большинстве стран" и он даже завидует Китаю.
- После встречи с российским диктатором Си Цзиньпин проведет разговор с Владимиром Зеленским. Она станет первым прямым контактом глав Китая и Украины с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.