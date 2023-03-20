Конечно, украинцы не обошли это событие. Сеть разразилась шутками по поводу визита лидера Китая в Москву. 24 Канал собрал подборку актуальных мемов.

Смотрите также Что привез Си Цзиньпин Путину: политтехнолог сказал, какой вариант для Украины самый плохой

Как украинцы реагируют на визит Си в Москву

В частности, искусственный интеллект нарисовал картину "Путин на коленях перед Си". И здесь украинцев было не остановить…


Реакция украинцев / Скриншот


Смешная реакция в сети / Скриншот


Сообщения в сети о визите Си в Москву / Скриншот

В сети заметили, что на многих фотографиях у Путина разное лицо. Так что пользователям интересно, какой именно Путин встретился с Си сегодня.


Какой Путин встречался с Си / Скриншот

Также в сети пошутили о том, что Си привез в Москву посылку из Ali Express.


Си прибыл в Москву / Скриншот

Как реагируют украинцы на визит Си в Москву: смотрите фото

Си прибыл в Москву: главное

  • В Россию 20 марта приехал китайский лидер Си Цзиньпин. Это его первый визит в страну-агрессорку за 4 года. Несмотря на это, российский диктатор Владимир Путин даже не встретил политика.
  • Заметим, что глава КНР станет первым мировым лидером, который встретится с Путиным после того, как Гаагский трибунал выдал ордер на его арест.
  • Во время разговора Владимир Путин заявил, что Китай якобы сделал мощный шаг в своем развитии, а китайская система развития достаточно эффективна. Диктатор сказал, что эта система более "эффективна, чем в большинстве стран" и он даже завидует Китаю.
  • После встречи с российским диктатором Си Цзиньпин проведет разговор с Владимиром Зеленским. Она станет первым прямым контактом глав Китая и Украины с начала полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства.