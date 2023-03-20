Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, от Китая можно ожидать двух сценариев развития событий после визита в Москву.

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Чего стоит бояться Украине

Борис Тизенгаузен подчеркнул, что только год спустя Китай решил активно участвовать в завершении войны России с Украиной. Китайские власти сделали это, обнародовав своеобразное разрешение конфликта между странами в годовщину полномасштабного вторжения.

"Сам "мирный план" в стиле восточной дипломатии. Там нет конкретики, ответа на вопрос: "Откуда Россия должна вывести свои войска и вообще должна ли она их выводить?" – заметил он.

По его мнению, Китай отмечает конкретный пункт для президента России Владимира Путина о недопуске применения ядерного оружия. Впрочем, окончательные договоренности наверняка будут обсуждаться во время кулуарного общения.

Худший вариант для нас – это фиксация на той границе, где сейчас проходят боевые действия, и признание за Россией тех территорий, которые она оккупировала,

– подчеркнул политтехнолог.

Впрочем, Украина, конечно, на это никогда не согласится.

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Почему Китай хочет быть миротворцем

Борис Тизенгаузен убежден, что разговор Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским по видеосвязи после разговора с Путиным будет тоже крайне важен.

Хотелось бы, конечно, понять, что будет озвучено там, но опять-таки Украина достаточно четко определила свои приоритеты и свои желания – полный вывод российских войск из оккупированных украинских территорий. И здесь говорится про Крым также,

– добавил он.

По его словам, Китай пытается как-то участвовать в российско-украинском вопросе не просто так.

"Нельзя быть со стороны глобальной повестки, если ты претендуешь на мировое лидерство. Второй мировой лидер, с которым Китай конкурирует, США уже активно вовлекаются в этот процесс", – пояснил политтехнолог.

Он рассказал, что у Си Цзиньпина пять лет власти, поэтому сделает все возможное, чтобы, используя нынешнюю ситуацию, решить свой тайваньский вопрос.

Два лагеря

Политтехнолог сообщил, что президент Китая поехал в Россию, потому что битва двух гегемонов за лидерство предполагает наличие двух лагерей.

Один из них – американский, куда входят сами США, цивилизованная Европа и страны, которые присоединились к международным санкциям против России. Все они выступают за коллективную помощь Украине.

Если ты борешься с США, конкурируешь, то ты не можешь с ними быть в одном лагере – логика понятна,

– подчеркнул Борис Тизенгаузен.

По его мнению, тем более что между США и Китаем существует ряд болезненных вопросов.

Политтехнолог убежден, что у стран периодически происходит то обострение, то улучшение отношений.

Китай предложит два варианта

По его мнению, сейчас Китай выходит на международную политическую арену исключительно с новыми предложениями для собственной выгоды.

Путина даже спрашивать никто не будет. Ему, скорее всего, будут предложены вариативные решения, но в каждом из них Россия должна будет уступить,

– убежден он.

Борис Тизенгаузен объяснил, что Китай прекрасно понимает, что ни Украина, ни коллективный Запад не согласятся отдать России незаконно захваченные украинские территории.

По его словам, у Си Цзиньпина будет два варианта разрешения конфликта.

"Это или снова программный язык уважать суверенитеты обеих стран, то есть он просто проговорит эти 12 пунктов, или какая-то конкретика", – подчеркнул он.

Политтехнолог отметил, что конкретных прописанных решений сразу никто не предложит, потому что для этого нужно осмыслить информацию.

Так что в значимость обращения китайского лидера верить все же не следует.

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