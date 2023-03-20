Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, от Китая можно ожидать двух сценариев развития событий после визита в Москву.
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Чего стоит бояться Украине
Борис Тизенгаузен подчеркнул, что только год спустя Китай решил активно участвовать в завершении войны России с Украиной. Китайские власти сделали это, обнародовав своеобразное разрешение конфликта между странами в годовщину полномасштабного вторжения.
"Сам "мирный план" в стиле восточной дипломатии. Там нет конкретики, ответа на вопрос: "Откуда Россия должна вывести свои войска и вообще должна ли она их выводить?" – заметил он.
По его мнению, Китай отмечает конкретный пункт для президента России Владимира Путина о недопуске применения ядерного оружия. Впрочем, окончательные договоренности наверняка будут обсуждаться во время кулуарного общения.
Худший вариант для нас – это фиксация на той границе, где сейчас проходят боевые действия, и признание за Россией тех территорий, которые она оккупировала,
– подчеркнул политтехнолог.
Впрочем, Украина, конечно, на это никогда не согласится.
Борис Тизенгаузен рассказал, чем может закончиться визит Си Цзиньпина в Россию для Украины: смотрите видео
Почему Китай хочет быть миротворцем
Борис Тизенгаузен убежден, что разговор Си Цзиньпина с президентом Украины Владимиром Зеленским по видеосвязи после разговора с Путиным будет тоже крайне важен.
Хотелось бы, конечно, понять, что будет озвучено там, но опять-таки Украина достаточно четко определила свои приоритеты и свои желания – полный вывод российских войск из оккупированных украинских территорий. И здесь говорится про Крым также,
– добавил он.
По его словам, Китай пытается как-то участвовать в российско-украинском вопросе не просто так.
"Нельзя быть со стороны глобальной повестки, если ты претендуешь на мировое лидерство. Второй мировой лидер, с которым Китай конкурирует, США уже активно вовлекаются в этот процесс", – пояснил политтехнолог.
Он рассказал, что у Си Цзиньпина пять лет власти, поэтому сделает все возможное, чтобы, используя нынешнюю ситуацию, решить свой тайваньский вопрос.
Два лагеря
Политтехнолог сообщил, что президент Китая поехал в Россию, потому что битва двух гегемонов за лидерство предполагает наличие двух лагерей.
Один из них – американский, куда входят сами США, цивилизованная Европа и страны, которые присоединились к международным санкциям против России. Все они выступают за коллективную помощь Украине.
Если ты борешься с США, конкурируешь, то ты не можешь с ними быть в одном лагере – логика понятна,
– подчеркнул Борис Тизенгаузен.
По его мнению, тем более что между США и Китаем существует ряд болезненных вопросов.
Политтехнолог убежден, что у стран периодически происходит то обострение, то улучшение отношений.
Китай предложит два варианта
По его мнению, сейчас Китай выходит на международную политическую арену исключительно с новыми предложениями для собственной выгоды.
Путина даже спрашивать никто не будет. Ему, скорее всего, будут предложены вариативные решения, но в каждом из них Россия должна будет уступить,
– убежден он.
Борис Тизенгаузен объяснил, что Китай прекрасно понимает, что ни Украина, ни коллективный Запад не согласятся отдать России незаконно захваченные украинские территории.
По его словам, у Си Цзиньпина будет два варианта разрешения конфликта.
"Это или снова программный язык уважать суверенитеты обеих стран, то есть он просто проговорит эти 12 пунктов, или какая-то конкретика", – подчеркнул он.
Политтехнолог отметил, что конкретных прописанных решений сразу никто не предложит, потому что для этого нужно осмыслить информацию.
Так что в значимость обращения китайского лидера верить все же не следует.
Переговоры Си Цзиньпина и Владимира Путина: мнение аналитиков
- Военный эксперт Юрий Федоров отметил, что Пекин хочет выступить как посредник, который успешно завершит войну России против Украины. С этим желанием Си Цзиньпин прилетел в Москву, это главная задача визита. Все остальное не имеет особого значения.
- Политический психолог Валентин Ким предположил, что ордер на арест Путина от Международного уголовного суда в Гааге ослабляет позицию российского диктатора. По его словам, приезд Си Цзиньпина к Владимиру Путину как к политической фигуре, которую признают, – это один визит. А к преступнику, которого пытаются привлечь к ответственности, это визит уже совсем другой.
- Политический эксперт Валерий Клочок отметил, что Си и Путин могут обсуждать мирный план Китая. Он предположил, что Путин готовится к так называемому "мягкому поражению", цель которого – прекратить активную фазу боевых действий, но не войну. Так диктатор сможет продать это как победу в войне против Украины.