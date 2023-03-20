Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, для Китая таки важно сотрудничество с Россией, ведь Пекин имеет значительные экономические рычаги влияния, которые дают им много выгоды.

К теме На фоне решения Гааги по Путину: все, что известно о визите Си Цзиньпина в Москву

Конечно, Китай гораздо больше торгует с Европой и США, чем с Россией. Разница колоссальная – аж в 8 раз. Сомнительно, что торговый оборот с Россией может когда-нибудь превысить аналогичный показатель с США и Европой.

Однако со временем сотрудничество между Москвой и Пекином будет расти. Но у России этого времени на самом деле нет.

Путин может готовиться к "мягкому поражению"

Как отметил Клочок, Си и Путин действительно могут обсуждать мирный план Китая. Очевидно, что российский диктатор на некоторые пункты не согласен. Как, например, на содействие в послевоенном восстановлении и на решения гуманитарного кризиса. Но они могут сойтись на условных 3-5 пунктах.

Можно предположить, что Путин готовится к так называемому "мягкому поражению", которое должно прекратить активную фазу боевых действий, но не войну. Так диктатор сможет продать это как победу в войне против Украины.

Чего ждать от визита Си Цзиньпиня в Россию: смотрите видео

Они будут говорить что-то вроде того, что не допустили НАТО к границам России и другой бред. В России уже давно готовят это мнение, что они ослабили Украину, снизили ее промышленный потенциал, не допустили НАТО и т.д.

– отметил Клочок.

Что известно о визите Си в Москву: коротко