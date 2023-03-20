Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, від Китаю можна очікувати двох сценаріїв розвитку подій після візиту до Москви.

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Чого варто боятися Україні

Борис Тизенгаузен наголосив, що лише через рік Китай вирішив активно брати участь у завершенні війни Росії з Україною. Китайська влада зробила це, оприлюднивши своєрідне вирішення конфлікту між країнами у річницю повномасштабного вторгнення.

"Сам "мирний план" у стилі східної дипломатії. Там немає конкретики, відповіді на питання: "Звідки Росія повинна вивести свої війська і чи взагалі повинна вона їх вивести?" – зауважив він.

На його думку, все ж Китай зазначає конкретний пункт для президента Росії Владіміра Путіна про недопуск застосування ядерної зброї. Втім, остаточні домовленості, напевно, будуть обговорюватися під час кулуарного спілкування.

Гірший варіант для нас – це фіксація на тому кордоні, де зараз проходять бойові дії, і визнання за Росією тих територій, які вона наразі окупувала,

– підкреслив політтехнолог.

Втім, Україна, звісно, на це ніколи не погодиться.

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Чому Китай хоче бути миротворцем

Борис Тизенгаузен переконаний, що розмова Сі Цзіньпіна із президентом України Володимиром Зеленським по відеозв'язку після розмови з Путіним буде теж вкрай важлива.

Хотілося б, звісно, зрозуміти, що буде озвучено там, але знову ж таки Україна досить чітко визначила свої пріоритети та свої бажання – повне виведення російських військ з окупованих українських територій. І тут мовиться про Крим також,

– додав він.

За його словами, Китай намагається бодай якось брати участь у російсько-українському питанні не просто так.

"Не можна бути з боку від глобальної повістки, якщо ти претендуєш на світове лідерство. Другий світовий лідер, з яким Китай конкурує, США вже активно долучаються в цей процес", – пояснив політтехнолог.

Він розказав, що Сі Цзіньпін має п'ять років влади, тому зробить усе можливе, аби, використовуючи нинішню ситуацію, розв'язати й своє тайванське питання.

Два табори

Політтехнолог повідомив, що президент Китаю поїхав до Росії, бо битва двох гегемонів за лідерство передбачає наявність двох таборів.

Один із них – американський, куди входять самі США, цивілізована Європа та країни, які приєдналися до міжнародних санкцій проти Росії. Усі вони виступають за колективну допомогу Україні.

Якщо ти борешся з США, конкуруєш, то ти не можеш з ними бути в одному таборі – логіка зрозуміла,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

На його думку, тим паче, що між США та Китаєм існує низка болючих питань.

Політтехнолог переконаний, що у країн періодично відбувається то загострення, то покращення відносин.

Китай запропонує два варіанти

На його думку, зараз Китай виходить на міжнародну політичну арену виключно з новими пропозиціями задля власної вигоди.

Путіна навіть питати ніхто не буде. Йому, скоріше за все, будуть запропоновані варіативні рішення, але в кожному з них Росія повинна буде поступитися,

– переконаний він.

Борис Тизенгаузен пояснив, що Китай чудово розуміє, що ні Україна, ні колективний Захід не погодяться віддати Росії незаконно захоплені українські території.

За його словами, Сі Цзіньпін матиме два варіанти вирішення конфлікту.

"Це або знову програмна мова поважати суверенітети обох країн, тобто він просто проговорить ці 12 пунктів, або якась конкретика", – підкреслив він.

Політтехнолог зазначив, що конкретних прописаних рішень одразу ніхто не запропонує, бо для цього потрібно осмислити інформацію.

Тож у значимість звернення китайського лідера вірити все ж не слід.

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