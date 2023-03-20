Таку думку 24 Каналу висловив політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. Нагадаємо, що Сі Цзіньпін 20 березня прибув до Москви, щоб зустрітися з Владіміром Путіним.

Цікаво Російська дурість і китайська мудрість: чому не варто плести зашморги для сусідів

Китай використовує Росію

Ейдман пояснив, у чому полягає інтерес Китаю до країни-агресорки, зокрема:

Росія виступає "дійною коровою" для КНР щодо дешевих природних ресурсів. Так, Пекін може отримувати російські ресурси суттєво дешевше, аніж є на світовому ринку;

щодо дешевих природних ресурсів. Так, Пекін може отримувати російські ресурси суттєво дешевше, аніж є на світовому ринку; Москва є "громовідвідом" для Пекіну. Сьогодні Захід "метає блискавки" саме в Росію, оскільки вона є загрозою для світу. Водночас на її місці цілком міг бути Китай, оскільки Захід має до нього багато питань. Зокрема, щодо придушення Пекіном руху за права людини та демократії у Гонконзі, репресії проти уйгурів, претензії на Тайвань тощо.

Ліній за якими міг би бути конфлікт між Заходом і Китаєм досить багато. Однак зараз головний ворог та порушник світового спокою для Заходу – це звісно Росія,

– пояснив політолог.

Тож зараз Захід намагається усіма силами запобігти подальшій експансії та агресії Росії проти України й далі.

"Китай не хотів би лишатися наодинці із Заходом, а крах путінської Росії в результаті програшу у війні проти України є цілком реальним. Китайська влада це бачить", – зауважив політолог.

Ейдман пояснив, чому Китай намагається врятувати Росію: дивіться відео

Чому Сі приїхав до Москви саме зараз

Очільник Китаю Сі Цзіньпін не просто так обрав цей час, щоб здійснити візит до Росії. Так, невдовзі має розпочатися анонсований контрнаступ України. На думку Ейдмана, Сі розуміє, що після програшу у війні путінський режим вже ніщо не зможе врятувати.

Очільник КНР намагається врятувати російського диктатора через заморожування війни. Ймовірно, під час зустрічі Сі спробує пояснити Путіну реальне становище, бо останній все ще не полишає мрій перемогти Україну.

Китай популярно намагається пояснити Путіну, що діватися зараз немає куди й треба усіма силами добиватися заморожування війни, можливо навіть оголошення одностороннього перемир'я,

– сказав політолог.

На його думку, це одне з основних завдань поїздки китайського лідера до Москви. Так, за результатами зустрічі Путін може виступити з "мирною ініціативою".

Водночас далі вже анонсована розмова Сі Цзіньпіна з Володимиром Зеленським. Під час неї очільник КНР може намагатися тиснути або переконувати українського лідера піти назустріч Путіну.

Сі Цзіньпін приїхав до Москви: що відомо