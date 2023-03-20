Такое мнение 24 Каналу выразил политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Напомним, что Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным

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Китай использует Россию

Эйдман объяснил, в чем заключается интерес Китая к стране-агрессору, в частности:

Россия выступает "дойной коровой" для КНР относительно дешевых природных ресурсов. Так, Пекин может получать российские ресурсы существенно дешевле, чем на мировом рынке;

относительно дешевых природных ресурсов. Так, Пекин может получать российские ресурсы существенно дешевле, чем на мировом рынке; Москва является "громоотводом" для Пекина. Сегодня Запад "метает молнии" именно в Россию, поскольку она представляет угрозу миру. В то же время на ее месте вполне мог быть Китай, поскольку у Запада есть много вопросов. В частности, касательно подавления Пекином движения за права человека и демократии в Гонконге, репрессии против уйгуров, претензии на Тайвань и прочее.

Линий с которыми мог бы быть конфликт между Западом и Китаем достаточно много. Однако сейчас главный враг и нарушитель мирового спокойствия для Запада – это, конечно, Россия,

– объяснил политолог.

Поэтому сейчас Запад пытается всеми силами предотвратить дальнейшую экспансию и агрессию России против Украины и дальше.

"Китай не хотел бы оставаться один на один с Западом, а крах путинской России в результате проигрыша в войне против Украины вполне реален. Китайские власти это видят", – отметил политолог.

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Почему Си приехал в Москву именно сейчас

Глава Китая Си Цзиньпин не просто так выбрал это время, чтобы совершить визит в Россию. Так, вскоре должно начаться анонсированное контрнаступление Украины. По мнению Эйдмана, Си понимает, что после проигрыша в войне путинский режим уже ничего не сможет спасти.

Глава КНР пытается спасти российского диктатора через замораживание войны. Вероятно, во время встречи Си попытается объяснить Путину реальное положение, потому что последний все еще не оставляет мечты победить Украину.

Китай популярно пытается объяснить Путину, что деваться сейчас некуда и надо всеми силами добиваться замораживания войны, возможно даже объявления одностороннего перемирия,

– сказал политолог.

По его мнению, это одна из основных задач поездки китайского лидера в Москву. Так, по результатам встречи Путин может выступить с "мирной инициативой".

В то же время далее уже анонсирован разговор Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским. Во время него глава КНР может пытаться давить или убеждать украинского лидера пойти навстречу Путину.

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