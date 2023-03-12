В "Поднебесной" пока еще не совершили таких необратимых ошибок, как Россия, но уже очень приблизились к этому. О том, что у КНР есть намерения выкинуть что-либо подобное, ни у кого уже нет сомнений. Это не слишком удивительно, если учесть, что обе империи лепились из подобных ингредиентов коммунистически-тоталитарных идеологий. 24 Канал предлагает читателям заглянуть немного глубже в историю и проанализировать, что общего в авторитарных диктатурах Китая и России и как они к этому пришли.

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Как Россия затягивала "энергетическую удавку" на теле Европы

Течение истории несет сторонников таких идеологий хотя и разными траекториями, но все же в одном и том же направлении. Москва уже попыталась осуществить экспансию, с одной стороны – опираясь на военную силу, а с другой – встроенной в глобальную экономику Европы и мира энергетической составляющей.

Собственно система контроля и защиты через энергетику выстраивалась на протяжении многих десятилетий. Еще в 70-х и 80-х годах XX века кремлевские вожди начали строить нефте- и газопроводы на Запад.

Кроме "нефте-газодолларов", которые в этом случае стали приятным бонусом, это была, с одной стороны – своеобразная система "эшелонированной" защиты, почти как ПРО, но в земле (а точнее по трубам). Европу годами "подсаживали на иглу-трубу" и она с удовольствием принимала все новые и новые "дозы" от кремлевских "нефте-дилеров".

Не считая того, это была эффективная система полной зависимости экономики, политиков и правительств целых государств от воли Кремля. Потоки углеводородов и коррупционных схем проникали все глубже и глубже как в экономику, так и в политику. Зависимость становилась, казалось, необратимой.



Вечный подчиненный Путина – Герхард Шредер поспособствовал зависимости Европы от российских энергоносителей / фото росСМИ

Дочерние компании входили в уставный капитал распределительных сетей и систем хранения, а в руководстве всех этих компаний засели представители "гэбэшного" "Газпрома".

В Кремле потирали ладони и любовались сплетенной "энергетической удавкой". Наивные европейцы воспринимали всю эту историю как "выгодный бизнес и ничего личного", а европейские чиновники приятно удивляли россиян скромными запросами на размеры взяток. В цивилизованной Европе чиновники и политики уже давно декларировали не только свои доходы, но и расходы, а разница между первыми и вторыми в несколько десятков тысяч евро могла вызвать слишком много лишних вопросов.

Почему новый шантаж не сработал

В 2022 году Россия в очередной раз решилась на применение грубой военной силы, совершила полномасштабное вторжение в Украину, опираясь, в том числе, на энергетический шантаж Запада: "Будете вмешиваться – мы вам отключим газ, замерзнете!".

В предыдущие разы такой шантаж срабатывал, и все сходило с рук – проверенная схема. Потянуть за "энергетическую удавку" все же попробовали, но ничего не получилось. Вся система защиты от экономических санкций оказалась бездейственной. Старый гэбист-дзюдоист попытался сделать "удушающий прием", как в дзюдо, но получился только "пшик".

Его "гэбэшное" окружение – глава "Газпрома" Миллер, друзья из кооператива "Озеро", все, кому он так доверял и с кем выстраивал стратегию энергетической зависимости Европы и последовательной военной экспансии "русского мира" для "отодвижения НАТО на рубеж 1997 года" – все это оказалось полным провалом.



Миллер и Путин надеялись на то, что Европа не переживет зиму / фото росСМИ

В начале 2000-х, когда возобновляемая энергетика Европы была еще в зачаточном состоянии, солнечные панели были экзотическими установками на крышах у тех-фриков, а "зеленые" продолжали спорить по поводу опасности ветряков-генераторов для перелета гусей, тогда все планы кремлевской "гэбэшной" банды выглядели очень актуальными и реалистичными. Но шло время, технологии возобновляемой энергетики достигли новых уровней эффективности, а благодаря государственным программам поддержки, отсутствие солнечных панелей на крыше частного дома стали считать дурным тоном. Вклад возобновляемых источников в энергетический баланс начал составлять от 20 до 25 процентов в некоторых странах ЕС.



Алексей Миллер, глава "Газпрома", который 20 лет назад насмехался над потенциалом сланцевого газа, узнал, что Европа прожила зиму без российского газа. И не намерена больше никогда покупать его.

Энергетическая удавка на шее Европы оборвалась где-то на дне Балтийского моря… и в руках у "гэбни" в Кремле остался лишь один конец их самой дорогой в истории трубы – "Северного потока 2". И это могло бы стать поучительной историей для другого стратега – мастера заплетать "удавки" – для Китая. Но, кажется, не стало…

Китайская "удавка"

Китай готовился к своему "удушающему приему" долго и основательно. Ведь попасть в "объятия к панде" должна была не только Европа, но и Америка. Интеграция в мировую экономику и все основные цепочки снабжения главных мировых игроков в экономике длилась несколько десятков лет. За это время практически все ведущие производители перенесли частично или полностью свои производства в КНР.

В начале, да и на протяжении этого процесса, складывалось впечатление о необратимых положительных изменениях в коммунистическом Китае. Всем предоставили возможность прочесть цель Компартии – "повысить уровень благосостояния граждан" и поверить в это. Наивные западные эксперты поверили сами и поспешили убедить западное общество в том, что этот путь рано или поздно автоматически приведет к исчезновению архаической коммунистической идеологии. И "все будут жить мирно, долго и счастливо", потому что воевать с вооруженным ядерным потенциалом Китаем уж точно никто не был готов. Чем не идиллия, стоит только подождать…

Никто не смутился даже тогда, когда Китай начал быстро наращивать военный потенциал и перевооружаться современными видами конвенционного оружия. По некоторым компонентам (например, боевым беспилотникам и дронам) Пекин вышел даже на лидирующие позиции в мире. В этом процессе Китай с удовольствием пользовался полученными от западных компаний и стран технологиями, а часть технологий получил от промышленного шпионажа, который был поставлен на индустриальные рельсы. Наращивание военного потенциала выглядело странным еще и потому, что КНР, в принципе, никто не может угрожать.



Си значительно перевооружил китайскую армию / CFR

Представьте себе, кто отважится напасть и оккупировать страну с третьим по размерам ядерным арсеналом, с населением в 1,5 миллиарда человек и площадью, как у США или Канады. Если вам тоже это кажется логичным, то вывод напрашивается только один – Китай готовится к войне.

Итак, интегрировавшись во все глобальные цепочки поставки (supply chains), имея у себя на территории частично или полностью производственные линии всех ведущих компаний мира, Китай начал параллельно заниматься еще одним важным вопросом – контролем за ресурсами, в частности редкоземельными металлами, которые так важны при производстве оружия и микроэлектроники.

А вы думали, что КНР в Африке занимался благотворительной деятельностью? На сегодняшний день в большинстве стран этого континента, владеющих месторождениями нужных Китая элементов, шахты и производства частично или полностью координируются из Пекина, который контролирует таким образом более 90% мирового рынка редкоземельных металлов. Вам это тоже выглядит похожим на "энергетическую удавку", придуманную в Москве?

Обратите внимание! Сейчас большинство компаний по производству чипов и микроэлектронных устройств находятся либо в самом Китае, либо "в зоне досягаемости", например, на Тайване, где расположена крупнейшая фабрика по производству самых мощных чипов TSMC. Правда, есть одно важное уточнение – производственные мощности на территории самого Китая могут создавать чипы не последних разработок, а с отставанием на 2 – 3 поколения. Для такой отрасли это критически важно.



Теперь Китай не может получать специальное литографическое оборудование для производства современных чипов, потому что Нидерланды и Япония – единственные страны в мире, имеющие такое оборудование – не будут продавать его китайцам. Следовательно, отставание будет расти. Тем не менее Китай все еще контролирует большинство производств, как бытовой техники и электроники, так и многих производств промышленного оборудования. Имеет или может контролировать производство микроэлементной базы.

Как Запад начинает просыпаться и избавляться от зависимости от Китая

И все же, Западный мир вовремя почувствовал "удавку", уже схватил ее и начал плавно освобождаться. В этом плане знаковым является начало строительства фабрики TSMC в Аризоне, США.

Первоначальную запланированную инвестицию в 12 миллиардов долларов через несколько месяцев увеличили до 40 миллиардов и обещают уже к середине 2024 года производить чипы последнего поколения.

Другой завод по производству самых современных чипов в Огайо строит американская INTEL и такие инвестиции приветствуются правительством США, которое назвал этот процесс "репатриацией чипов". Ведь компании из США всегда были лидерами по разработке передовых технологий чипов. Разработки. Но не производства. Но сейчас ситуация значительно изменится.

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Кроме того, правительство призвало к развитию "здоровой экосистемы производства". Нет, не подумайте, что говорится об экологии. Речь идет о том, что в цепочках поставки не будет ни одной компании из Китая или даже такой, которая может зависеть от КНР.

Правительство США планирует выделить более 11 миллиардов долларов на разработку и исследование в этой области. Возможно, речь будет идти о частно-государственном партнерстве в рамках "Национального центра полупроводниковых технологий". Это кроме тех 52 миллиардов долларов, которые уже выделили Конгресс США на строительство производственных мощностей в отрасли… Все это очень убедительные доказательства желания Штатов выйти из зависимости и цепочек поставок из Китая.

Осталось решить вопрос зависимости от поставок редкоземельных металлов, на рынке которых, в последние годы доля Китая составляла до 95%. Но и здесь есть хорошие новости.

Японская компания, занимающаяся разработкой технологий извлечения таких металлов со дна океана, отчиталась о завершении подготовки и начале строительства первой установки вблизи острова Минами Торишима в Тихом океане. Японское правительство финансирует разработку, а пробная добыча летом прошлого года увенчалась успехом.

Еще одним поставщиком редкоземельных (особенно тяжелых) металлов может стать космическая отрасль. Экспедиции на Луну и анализ состава почвы на Марсе также дают повод для оптимизма.

Итак, имеем очень похожую на "российскую энергетическую удавку" ситуацию – Китай с помощью давления, инвестиций в экономики и из-за подкупа чиновников в бедных странах сумел завладеть подавляющим большинством месторождений редкоземельных металлов, чтобы иметь рычаги для давления.

А Западный мир "ускользнул", вложившись в технологии. Ведь в отложениях на дне мирового океана редкоземельных металлов гораздо больше, чем на поверхности земли и на суше. А для их получения нет необходимости копать глубокие шахты, достаточно разработать технологию выкачивания воды с отложениями вверх.

Интересно, что получит "китайский Алексей Миллер", убеждавший Си в том, что "технологии слишком дороги и неэффективны, чтобы окупиться"? Кремлевский "эксперт" в области сланцевого газа остался в должности и чувствует себя хорошо… Надеемся, Япония станет пионером в этой области, после чего другие развитые страны начнут добывать редкоземельные металлы прямо со дна моря и разрушат коррупционные монополии, которые Пекин выстраивал десятилетиями.

К счастью для Пекина, по состоянию на момент написания этой статьи, он еще не предпринял окончательных и неотвратимых шагов, которые приведут к невосполнимым последствиям. Возможно, именно неудачная попытка России по созданию "энергетической удавки", а впоследствии еще более неудачная попытка Москвы захватить соседнюю страну, стали для руководства КНР поводом подумать дважды. Ведь имперские амбиции, даже испытанные на "настойке по коммунистической морали", не являются хорошими советчиками для одобрения решений в столь сложном современном мире.