Звісно, що українці не оминули цю подію. Мережа вибухнула жартами щодо візиту лідера Китаю в Москву. 24 Канал зібрав підбірку актуальних мемів.

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Як українці реагують на візит Сі до Москви

Зокрема, штучний інтелект намалював картину "Путін на колінах перед Сі". І тут вже українців було не зупинити…



Реакція українців / Скриншот



Кумедна реакція у мережі / Скриншот



Дописи у мережі про візит Сі до Москви / Скриншот

У мережі зауважили, що на багатьох світлинах у Путіна різне обличчя. Тож користувачам цікаво, який саме Путін зустрівся з Сі сьогодні.



Який Путін зустрічався з Сі / Скриншот

Також у мережі пожартували про те, що Сі привіз до Москви посилку з Ali Express.



Сі прибув до Москви / Скриншот

Як реагують українці на візит Сі до Москви: дивіться фото

Сі прибув до Москви: головне