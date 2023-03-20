Звісно, що українці не оминули цю подію. Мережа вибухнула жартами щодо візиту лідера Китаю в Москву. 24 Канал зібрав підбірку актуальних мемів.
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Як українці реагують на візит Сі до Москви
Зокрема, штучний інтелект намалював картину "Путін на колінах перед Сі". І тут вже українців було не зупинити…
Реакція українців / Скриншот
Кумедна реакція у мережі / Скриншот
Дописи у мережі про візит Сі до Москви / Скриншот
У мережі зауважили, що на багатьох світлинах у Путіна різне обличчя. Тож користувачам цікаво, який саме Путін зустрівся з Сі сьогодні.
Який Путін зустрічався з Сі / Скриншот
Також у мережі пожартували про те, що Сі привіз до Москви посилку з Ali Express.
Сі прибув до Москви / Скриншот
Як реагують українці на візит Сі до Москви: дивіться фото
Сі прибув до Москви: головне
- До Росії 20 березня приїхав китайський лідер Сі Цзіньпін. Це його перший візит до країни-агресорки за 4 роки. Попри це, російський диктатор Володимир Путін навіть не зустрів політика.
- Зауважимо, що голова КНР стане першим світовим лідером, який зустрінеться з Путіним після того, як Гаазький трибунал видав ордер на його арешт.
- Під час розмови Владімір Путін заявив, що Китай буцімто зробив потужний крок у своєму розвитку, а китайська система розвитку є доволі ефективною. Диктатор сказав, що ця система "ефективніша, ніж в більшості країн" і він навіть заздрить Китаю.
- Після зустрічі з російським диктатором Сі Цзіньпін проведе розмову з Володимиром Зеленським. Вона стане першим прямим контактом очільників Китаю та України з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави.