Российские СМИ сообщают, что встреча пройдет сначала в узком, а позже – в расширенном составе. Также состоится подписание документов и официальные заявления от лидеров.

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Церемония официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным главы КНР Си Цзиньпина состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца (БКД).

Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга. Оркестр исполнил государственные гимны России и КНР. Лидеры двух стран прошли в зал Святой Екатерины на переговоры в узком составе. Позже состоятся переговоры в расширенном составе в Александровском зале и подписание документов в Малахитовом фойе,

– говорится в сообщении.

Церемония официальной встречи Си и Путина: видео

Лидеры также выступят с общим заявлением. А завершится программа государственным обедом.

Си Цзиньпин будет находиться с государственным визитом в России 20 – 22 марта.

Коротко о визите Си Цзиньпина

20 марта глава КНР Си Цзиньпин приехал в Россию, где похвалил Путина и назвал его "дорогим другом".

В Институте изучения войны проанализировали начало встречи, аналитики считают, что Россия не получила от Китая желаемое.

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