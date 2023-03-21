Аналитики американского Института изучения войны заявили, что Москве предложили более сдержанное видение российско-китайских отношений, чем то, к которому, вероятно, стремился Путин.

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В ходе встречи 20 марта Си и Путин подчеркнули прочность китайско-российских отношений, но в статьях, опубликованных 19 марта, предложили разные интерпретации масштаба будущих отношений.

Как завершилась встреча

Путин опубликовал статью в китайских государственных СМИ, в которой утверждал, что Россия и Китай строят партнерство для формирования многополярного мирового порядка перед лицом "стремящегося к доминированию" коллективного Запада и Соединенных Штатов, проводящих политику двойного сдерживания против Китая и России.

Китайский лидер же предложил менее агрессивную общую цель для русско-китайских отношений в своей статье Он также отметил, что Россия и Китай в целом стремятся к многополярному мировому порядку, но не конкретно против враждебного Запада.

Си сосредоточился на представлении Китая как жизнеспособного третьего посредника в войне в Украине, чей план переговоров "отражает единство взглядов мирового сообщества на преодоление украинского кризиса". Путин написал, что Россия приветствует готовность Китая "играть конструктивную роль в урегулировании кризиса" в связи с войной в Украине, но Путин, вероятно, надеялся, что Си займет такую же агрессивную риторическую линию по отношению к Западу.

Что это значит

Аналитики говорят, что позиция главы Китая является заметным уходом от задекларированного Китаем "партнерства без ограничений" с Россией, что предшествовало началу российского вторжения в Украину. Сейчас позиция Си Цзиньпина свидетельствует о том, что он не склонен оказывать России полную экономическую и политическую поддержку, необходимую Кремлю для преодоления неудач в Украине.

Си также предположительно предложит более конкретное предложение по урегулированию войны в Украине путем переговоров, хотя остается непонятным, что именно будет предусматривать его предложение и насколько восприимчивым к нему будет реакция Кремля. Перспективы поставки Китаем военной техники в Россию также остаются неясными,

– отметили в американском Институте изучение войны.

Какие опасения были относительно этого визита

Официальные лица Китая рассматривают поездку Си Цзиньпина к российскому диктатору как миссию мира. Следовательно, говорится, президент Китая таким образом будет пытаться "играть конструктивную роль в продвижении переговоров" между Россией и Украиной. Именно так отметил представитель правительства в Пекине.

Впрочем, американцы и европейцы все же видят визит. вероятность усугубить ситуацию. К примеру, представители американских властей предполагают, что Китай не собирается отказываться от поставок оружия для России. Передача Путину артиллерийских снарядов может укрепить позиции Путина в поле боя.