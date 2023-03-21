В то же время оба лидера имеют собственные видения мирового порядка, где предполагаемая американская гегемония уничтожена.

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Фотографии Си и Путина вместе в Москве посылают четкое сообщение. Россия и Китай остаются близкими партнерами – связанными общей враждебностью к Америке и ее союзникам,

– говорится в сообщении.

На повестке дня – разговор о мире

Пекин, якобы придерживающийся нейтралитета по войне России с Украиной, недавно опубликовал свою позицию по конфликту. В ней представлен мирный план из 12 пунктов, который мог бы урегулировать вопрос. Несмотря на то, что аналитики в большинстве своем отвергли это, назвав подачкой для Кремля, Китай, со всем тем, позиционирует себя как потенциального посредника для будущего прекращения огня.

Си прибыл в Москву после того, как Китай успешно "разморозил" отношения между Саудовской Аравией и Ираном.

Пока большинство внешних аналитиков настроены скептически. В понедельник официальные лица США предостерегли от каких-либо китайско-российских призывов к прекращению огня в Украине.

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что визит Си, состоявшийся через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинениям в военных преступлениях, свидетельствует о том, что "Китай не чувствует должным привлечь Кремль к ответственности за жестокость, совершенную в Украине" и "скорее обеспечит дипломатическое прикрытие для того, чтобы Россия продолжала совершать те же преступления".

Пекин отказывается осуждать вторжение, обвиняет Соединенные Штаты в войне и критикует западные санкции, направленные на то, чтобы лишить путинскую военную машину средств,

– говорится в статье.

Что дает Китаю война в Украине

Издание отмечает, что, без сомнения, Китай чувствует возможности в кризисе.

Пекин отказывается осуждать вторжение, обвиняет Соединенные Штаты в войне и критикует западные санкции, направленные на то, чтобы лишить путинскую военную машину средств,

– отметили аналитики.

Отмечают, что поскольку российская экономика находилась под сильным давлением, в прошлом году Китай удержал ее на плаву, увеличив торговлю с Россией – включая резкое увеличение китайского экспорта электронных чипов, необходимых Москве для производства оружия – и стремительный рост закупок российской нефти.

Поскольку Запад стремится изолировать Россию, рычаги влияния Китая на Москву только возросли.

"Китай просто довольствуется монетизацией своего растущего геоэкономического влияния на Россию, обеспечивая скидки на экспорт углеводородов и завоевывая ее потребительский рынок", – цитирует издание аналитиков.