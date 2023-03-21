Водночас обидва лідери мають власні бачення світового порядку, де передбачувана американська гегемонія знищена.

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Фотографії Сі та Путіна разом у Москві посилають чітке повідомлення. Росія та Китай залишаються близькими партнерами – пов'язаними спільною ворожістю до Америки та її союзників,

– йдеться у повідомленні.

На порядку денному – розмова про мир

Пекін, який нібито дотримується нейтралітету щодо війни Росії з Україною, нещодавно опублікував свою позицію щодо конфлікту, в якій перераховано мирний план із 12 пунктів, який міг би врегулювати питання. Попри те, що аналітики здебільшого відкинули це, назвавши це подачкою для Кремля, Китай, з усім тим, позиціонує себе як потенційного посередника для майбутнього припинення вогню.

Сі прибув до Москви після того, як Китай успішно "розморозив" відносини між Саудівською Аравією та Іраном.

Поки що більшість зовнішніх аналітиків налаштовані скептично. У понеділок офіційні особи США застерегли від будь-яких китайсько-російських закликів до припинення вогню в Україні.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що візит Сі, який відбувся через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна за звинуваченнями у воєнних злочинах, свідчить про те, що "Китай не відчуває відповідальності притягнути Кремль до відповідальності за жорстокості, скоєні в Україні". і "швидше забезпечить дипломатичне прикриття для того, щоб Росія продовжувала здійснювати ті самі злочини".

Пекін відмовляється засуджувати вторгнення, звинувачує Сполучені Штати у війні та критикує західні санкції, спрямовані на те, щоб позбавити путінську військову машину коштів,

– йдеться у статті.

Що дає Китаю війна в Україні

Видання зазначає, що без сумніву, Китай відчуває можливості у кризі.

Пекін відмовляється засуджувати вторгнення, звинувачує Сполучені Штати у війні та критикує західні санкції, спрямовані на те, щоб позбавити путінську військову машину коштів,

— зазначили аналітики.

Наголошують, що оскільки російська економіка перебувала під сильним тиском, минулого року Китай утримав її на плаву, збільшивши торгівлю з Росією – включаючи різке збільшення китайського експорту електронних чіпів, необхідних Москві для виробництва зброї – і стрімке зростання закупівель російської нафти.

Оскільки Захід прагне ізолювати Росію, важелі впливу Китаю на Москву лише зросли.

Китай задовольняється просто монетизацією свого зростаючого геоекономічного впливу на Росію, забезпечуючи знижки на експорт вуглеводнів і завойовуючи її споживчий ринок, – цитує видання аналітиків.

Водночас зазначаючи, що ймовірно, це лише питання часу, коли Китай вимагатиме більшої політичної лояльності за свою допомогу в утриманні режиму Путіна на плаву.