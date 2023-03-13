По-перше, Сі Цзіньпінь щойно перебрався на посаду голови КНР. По-друге, варто згадати напруженість стосунків між Саудівською Аравією та Іраном, де Китай відіграв досить значну роль – конфлікт не розгорівся, хоча ситуація була критична. Про це 24 Каналу сказав Юрій Подорожній.

Варте уваги Політтехнолог пояснив, як перекрутити китайський “мирний план” на користь України

Чому план не вигідний Україні

За словами політтехнолога, сьогодні китайці пропонують нову глобальну дипломатичну ініціативу й намагаються продемонструвати світові лідерство і можливість протиставити себе США, які постачають зброю і допомагають у війні. Натомість Китай виходить на Київ та Москву з мирним планом.

Треба відзначити, що цей мирний план у проросійських інтересах. Є позитив визнання територіальної цілісності України – це ключове. Я думаю, ніхто не проводив би й телефонної розмови з будь-яким лідером світу, який пропонував би Україні поступитися територіями,

– переконаний Подорожній.

З іншого боку, продовжує він, у "мирному плані" є "капкани". Так, можливість проведення мирних перемовин з Росією полягають у тому, щоб сторони зупинилися на тому місці, де зараз проходить фронт.

Подорожній припускає, що Сі Цзіньпінь буде говорити з Путіним про те, яким чином дотискати Україну та її союзників, щоб Росія вийшла з війни з найменшими втратами. Зокрема, йдеться про те, що:

Путін залишиться на посаді президента;

Росія залишить за собою якісь території (Крим або Донбас, Крим і Донбас тощо).

"Я не бачу можливостей для адекватних проривів, які відповідали б інтересам України. Ми неодноразово заявляли, що готові обговорювати "мирний план", якщо Росія виведе свої війська з Криму, Донбасу та інших окупованих територій", – підсумував політтехнолог.