Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, китайцям ще самим доведеться вмовляти росіян погодитися на їхні пропозиції.

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Чи може Україна прийняти умови Китаю

Михайло Шейтельман наголосив, що Україна може все-таки використати пропозицію Китай щодо "мирного плану".

На його думку, американці та росіяни його буквально відкинули.

У принципі, якщо почитати весь текст, віднестись правильно з точки зору порядку виконання і змісту цих пунктів, то можна взагалі сказати, що нас весь план влаштовує, але за одної умови,

– пояснив він.

За його словами, для України важливо, щоб всі пункти виконувалися по черзі – від першого по дванадцятий.

"Якщо він буде виконуватися відповідно до цих пунктів, як Росія від нас вимагала стосовно Мінських угод, то ми згодні", – зауважив політтехнолог.

Михайло Шейтельман повідомив, що у цьому питанні особливо важлива системність.

Михайло Шейтельман детальніше розповів про можливість реалізації китайського "мирного плану": дивіться відео

Що пропонує Україна

Політтехнолог зазначив, що у першому пункті "мирної угоди" Китаю мовиться про збереження територіальної цілісності та суверенітету усіх країн у рамках статуту ООН, тобто міжнародно визнаних кордонів.

Значить перший пункт – це виведення військ Росії. Виконаймо перший пункт!

– зосередив увагу він.

На його думку, у разі позитивних зрушень можна переходити до другого пункту – відмовитися від ментальності холодної війни.

"Припустимо, ми відмовилися. Пункт третій – припинення вогню. Після виконання першого пункту, нас влаштовує третій пункт", – наголосив Шейтельман.

На його думку, реалізація четвертого пункту, тобто початку мирних переговорів, можлива, якщо знову ж таки Росія виведе всі війська і припинить вогонь.

Якщо дослівно дотримуватися плану, то як свого часу була формула Штайнмаєра, коли росіяни намагалися зрозуміти Мінські угоди на свою користь, так само і ми можемо розтлумачити на свою користь,

– пояснив він.

Політтехнолог додав, що українці можуть заявити китайцям про готовність діяти за "мирним планом", але за уточненим сценарієм. За Китаєм залишиться вмовити Росію діяти саме так, як визначимо ми.

Суть "мирного плану"