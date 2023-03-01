Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, китайцам еще самим придется уговаривать русских согласиться с их предложениями.

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Может ли Украина принять условия Китая

Михаил Шейтельман подчеркнул, что Украина может все-таки использовать предложение Китай о "мирном плане".

По его мнению, американцы и россияне буквально его отвергли.

В принципе, если почитать весь текст, отнестись правильно с точки зрения порядка выполнения и содержания этих пунктов, то можно вообще сказать, что нас весь план устраивает, но при одном условии,

– объяснил он.

По его словам, для Украины важно, чтобы все пункты выполнялись поочередно – от первого до двенадцатого.

"Если он будет выполняться в соответствии с этими пунктами, как Россия требовала от нас в отношении Минских соглашений, то мы согласны", – отметил политтехнолог.

Михаил Шейтельман сообщил, что в этом вопросе особенно важна системность.

Михаил Шейтельман подробнее рассказал о возможности реализации китайского "мирного плана": смотрите видео

Что предлагает Украина

Политтехнолог отметил, что в первом пункте мирного соглашения Китая говорится о сохранении территориальной целостности и суверенитета всех стран в рамках устава ООН, то есть международно признанных границ.

Значит, первый пункт – это вывод войск России. Выполним первый пункт!

– сосредоточил внимание он.

По его мнению, в случае положительных сдвигов можно переходить ко второму пункту – отказаться от ментальности холодной войны.

"Предположим, мы отказались. Пункт третий – прекращение огня. После выполнения первого пункта, нас устраивает третий пункт", – подчеркнул Шейтельман.

По его мнению, реализация четвертого пункта, то есть начала мирных переговоров, возможна, если Россия опять-таки выведет все войска и прекратит огонь.

Если дословно придерживаться плана, то как в свое время была формула Штайнмайера, когда россияне пытались понять Минские соглашения в свою пользу, так же и мы можем толковать в свою пользу,

– объяснил он.

Политтехнолог добавил, что украинцы могут заявить китайцам о готовности действовать по "мирному плану", но по уточненному сценарию. За Китаем останется уговорить Россию поступать именно так, как определим мы.

Суть "мирного плана"