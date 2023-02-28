Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Алексей Бурлаков. Он подчеркнул, что сотрудничать с Россией сейчас невыгодно ни одной стране.

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В СМИ периодически возникают предположения, что Китай может способствовать России в войне. Бурлаков отметил, что Китай с середины прошлого века не присоединяется к военным конфликтам. К тому же Китай не будет полностью поддерживать Россию, ведь это будет означать вход в зависимость от нее. А сильнее не может быть зависим от слабого, добавил говорящий.

Какие последствия могут быть для Китая

Для КНР поддержка России будет означать полную мировую изоляцию. Это также отразится на экономике Китая, ведь он активно торгует с США и Европой.

По словам Бурлакова, подобная ситуация была в прошлом году с Ираном, когда ему пошли на определенные уступки в атомной программе, к которым он стремился еще с 2003 года. Вместо этого Иран попросили увеличить добычу нефти, чтобы с этого рынка убрать Россию. Но после продолжения его сотрудничества с Россией для Ирана эту возможность аннулировали.

Журналист убежден, что максимум как Китай может способствовать России – это списать свою старую технику для них.

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