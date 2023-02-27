Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. По его словам, лидер КНР Си Цзиньпин более антиамериканский политик, но не сможет пойти против китайских интересов.

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Китай ведет игру с Соединенными Штатами

По мнению Пионтковского, КНР ведет игру с Соединенными Штатами. Китай имеет некоторые экономические вопросы, которые решает вместе с США. Потому угрозами Пекин хочет выбить в США серьезные уступки.

Там очень много экономических вопросов стоимостью в сотни миллиардов долларов. Этими угрозами китайцы хотят выбить очень серьезные уступки в США. Поэтому идет такая игра,

– заметил он.

Публицист напомнил, что иностранные разведки сообщают: Китай намерен передавать России не только дроны, но и самолеты. Андрей Пионтковский убежден, что таким образом Пекин хочет показать Штатам, как может навредить им и что нужно договариваться.

"Си Цзимпин вообще более антиамериканский и менее антироссийский, чем средний китайский политический класс. Но не настолько, чтобы пойти на такое пренебрежение к базовым экономическим интересам Китая", – считает публицист.

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США прикрывали историю с COVID-19

Андрей Пионтковский говорит, что очень интересно, как к такому шантажу относятся США. Он утверждает, что долгое время американцы прикрывали историю, что одна китаянка в лаборатории в Штатах вела исследования и, вероятно, случайно создала опасный вирус.

"Об этом была опубликована научная статья в солидном американском журнале за 2 – 3 года до вспышки пандемии (коронавируса – 24 Канал). Ее выгнали. Она должна была с этими исследованиями переехать в Китай. Американцы до сих пор прикрывали эту историю", – рассказал публицист.

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