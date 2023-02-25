Об этом Байден заявил во время интервью ABC NEWS, сообщает 24 канал. Немного ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Китай, вероятно, одобрил поставку России товаров двойного назначения.

К теме Китай торгуется с США и рассматривает последствия поставок оружия в Россию, – политический эксперт

Байден не ожидает, что Китай предоставит существенную поддержку России

По словам президента США, он не ожидает, что Пекин предоставит существенную военную поддержку российской оккупационной армии.

Мы этого еще не видели, но я не ожидаю большой инициативы со стороны Китая по предоставлении оружия России. Мы бы отреагировали,

– заявил Байден.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином растет из-за:

опасения, что Китай может помочь вооружить армию России,

спора относительно китайского воздушного шара, который США сбили в начале этого месяца.

Байден отметил, что предоставление летального оружия Китаем Кремлю будет пересечением границы.

"Это будет именно та граница, которую бы пересекли и все остальные, другими словами, мы наложим суровые санкции на любого, кто это сделает", – объяснил президент США.

Также он подробно рассказал о состоявшемся прошлым летом разговоре с президентом Китая Си Цзиньпином. Байден предупредил его об экономических последствиях помощи России. Он вспомнил, как 600 американских корпораций покинули рынок страны-агрессора.

"И я сказал: "Если вы занимаетесь такой же жестокостью, поддерживая продолжающиеся жестокости, вы можете столкнуться с такими же последствиями", – подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Обратите внимание! Госсекретарь США Энтони Блинкен недавно рассказал, что правительство Китая, вероятно, дало разрешение своим компаниям оказывать России нелетальную поддержку "двойного назначения", то есть предоставлять товары, которые могут использоваться как в военных, так и гражданских целях. Позже Пекин заявил, что "не предлагает никаких продаж оружия в зоны конфликтов или сторонам, участвующим в войнах".

Байден прокомментировал "мирный план" Китая

Кроме этого, Байден отверг призыв Китая к мирным переговорам по войне в Украине. Он предположил, что реализация "мирного плана", который предлагает Пекин, пойдет только на пользу России.

"Если Путин аплодирует этому, то как это может быть хорошо? Я не шучу. Я максимально серьезен", – заявил президент США.

По словам Байдена, он не увидел в этом плане ничего, что указывало бы на то, что его реализация была бы выгодна кому-то, кроме Путина. Также он откровенно отверг идею о том, что Китай будет вести переговоры о мире во время войны.

"Идея о том, что Китай будет вести переговоры о результате войны, который абсолютно несправедлив для Украины, просто нерациональна", – добавил американский лидер.

"Мирный план от Китая": что известно