В Офисе Президента подчеркнули, что любые предложения по мирному урегулированию конфликта должны иметь один важный пункт.
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История не о мире
Так, комментируя "мирный план" Китая, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что любые инициативы, предусматривающие лишь "прекращение огня", — это история не о мире, а о замораживании конфликта.
"Мирный план", предусматривающий лишь "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины – это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше нашей страны, последующих этапах российского геноцида,
– написал Михаил Подоляк.
Он также отметил, что позиция Украины всем давно известна - "вывод российских войск к границам 1991 года".
План Китая: главное, что нужно знать
- Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что китайская позиция по войне России против Украины заключается в необходимости начать мирные переговоры. Пекин намерен подготовить официальную позицию КНР по политическому урегулированию конфликта.
- 24 февраля в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину лидер Китая Си Цзиньпинь официально выступил с предложением "мирного плана".
- По инициативе Пекина предварительно отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Однако тогда не было конкретных положений "мирного плана". Однако он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку украинской "формулы мира".