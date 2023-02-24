В Офисе Президента подчеркнули, что любые предложения по мирному урегулированию конфликта должны иметь один важный пункт.

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История не о мире

Так, комментируя "мирный план" Китая, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что любые инициативы, предусматривающие лишь "прекращение огня", — это история не о мире, а о замораживании конфликта.

"Мирный план", предусматривающий лишь "прекращение огня" и, как следствие, новую линию разделения и продолжение оккупации территории Украины – это не о мире, а о замораживании войны, проигрыше нашей страны, последующих этапах российского геноцида,

– написал Михаил Подоляк.

Он также отметил, что позиция Украины всем давно известна - "вывод российских войск к границам 1991 года".

План Китая: главное, что нужно знать