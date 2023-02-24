В Офісі Президента наголосили, що будь-які пропозиції щодо мирного врегулювання конфлікту повинні мати один важливий пункт.

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Історія не про мир

Так, коментуючи "мирний план" Китаю радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що будь-які ініціативи, які передбачають лише "припинення вогню", — це історія не про мир, а про заморожування конфлікту.

"Мирний план", який передбачає лише "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу та продовження окупації території України – це не про мир, а про заморожування війни, програш нашої країни, наступні етапи російського геноциду,
– написав Михайло Подоляк.

Він також зауважив, що позиція України усім давно відома — "виведення російських військ до кордонів 1991 року".

План Китаю: головне, що треба знати

  • Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що китайська позиція щодо війни Росії проти України полягає у необхідності почати мирні переговори. Пекін має намір підготувати офіційну позицію КНР щодо політичного врегулювання конфлікту.
  • 24 лютого у роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну лідер Китаю Сі Цзіньпінь офіційно виступив з пропозицією "мирного плану".
  • На ініціативу Пекіну попередньо відреагував президент України Володимир Зеленський. Однак, тоді не було конкретних положень "мирного плану". Однак, він наголосив, що розраховує на підтримку української "формули миру".