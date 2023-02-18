Об этом во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает 24 Канал.

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Ван И отметил, что позиция Китая состоит в поддержке мирных переговоров.

Мы подготовим официальную позицию КНР по политическому урегулированию кризиса в Украине,

– заявил министр.

Он добавил, что Китай не желает продолжения войны в Украине.

"Мы не хотим доливать масла в огонь и не желаем иметь никаких выгод от кризиса. Мы хотим способствовать тому, чтобы обрести мир. Мы на стороне мира и диалога", – заметил Ван И.

По его словам, лидер Китая Си Цзиньпин еще на следующий день после российского вторжения заявил, что Россия и Украина должны сесть за стол переговоров.

"Состоялись раунды переговоров в Беларуси и Турции. Мы видели текст рамочного потенциального соглашения. Однако процесс остановился. Почему так произошло, мы не знаем. Видимо, какие-то силы не хотели материализации мирных соглашений, какие-то интересы препятствовали", – считает министр.

Он подчеркнул, что позиция Китая с тех пор не изменилась – война в Украине должна прекратиться.

"Конфликты и войны не имеют победителей, их нельзя решить простым способом – противостояние нужно предотвращать", – подытожил министр.

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Реакция Бербок и Кулебы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что, несмотря на любой план по прекращению войны в Украине, всегда должен быть фокус на продолжении борьбы за свободу.

Не думаю, что есть смысл говорить о китайском плане, не увидев его. Но чтобы не произошло, какой бы план не появился из разных уголков мира, мы должны всегда фокусироваться на одной вещи: даже если мы очень устали, мы не должны устать бороться за свободу,

– заявил министр.

По мнению Кулебы, если исходить из этого, то любой предложенный план будет иметь второстепенное значение, ведь понятно, за что нужно бороться.

В свою очередь, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала намерение Китая представить свой мирный план. В то же время, она исключила возможность любых территориальных уступок в пользу России.

"Справедливый мир предполагает, что нарушивший территориальную целостность, а именно Россия, выводит свои войска из оккупированной страны. Мир во всем мире основан именно на том факте, что мы все признаем территориальную целостность и суверенитет каждой страны", – подчеркнула Бербок.

По ее словам, позиция Германии состоит в том, что:

нет шансов прекратить войну без вывода всех российских войск из Украины,

все требования прекратить войну путем территориальных уступок России являются неприемлемыми.

"Это означало бы превратить жителей Украины в добычу России. Мы не будем этого делать", – заявила Бербок.

Она подытожила, что одновременно необходимо использовать каждый шанс на мир.