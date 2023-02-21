Об этом глава государства заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мэлони. Она прибыла в Киев 21 февраля, сообщает 24 Канал.
К теме Си Цзиньпин планирует в ближайшие месяцы посетить Москву для встречи с Путиным, – WSJ
Президент прокомментировал "мирный план" Китая
Зеленский отметил важность поддержки "формулы мира", которую предлагает именно Украина.
Мне кажется, что наш документ, наша "формула мира", которую уже поддержало большое количество государств, и мы ждем, что поддержат 23 числа, когда будет заседание ООН и голосование по соответствующей резолюции – мне кажется, важно, чтобы была одна позиция,
– подчеркнул глава государства.
По словам президента, официально он не видел никакого документа, который предлагает Пекин.
"Мы заинтересованы, чтобы все государства – европейские, всего мира, безусловно, Индия, Африка, Китай – были вовлечены в то, чтобы закончилась эта война, чтобы поддерживать нашу, мне кажется, справедливую "формулу мира", – подытожил Зеленский.
Стоит прочесть Китай может стать союзником России в войне, – Столтенберг рассказал о последствиях для Украины
Мирный план Китая: кратко
- На Мюнхенской конференции министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что война России против Украины не должна продолжаться – ее нужно срочно заканчивать.
- В китайском предложении по мирному урегулированию войны отметили необходимость соблюдения целей и принципов Устава ООН. В частности, суверенитет и территориальная целостность Украины.
- В то же время, Пекин считает, что в ходе урегулирования конфликта следует учесть "законные интересы всех государств в сфере безопасности". То есть Китай предлагает учитывать "беспокойство" кремлевского диктатора Владимира Путина.
- Более точные предложения Пекину пока не известны. Однако существуют предположения , что Китай будет предлагать завершение боевых действий при условии прекращения поставок вооружения для Украины.