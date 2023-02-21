Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, сообщает 24 канал.

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Путин готовится к еще большей войне

Столтенберг отметил, что именно президент России Владимир Путин год назад начал эту империалистическую войну, а сейчас он продолжает ее эскалацию. Кремлевский диктатор надеялся быстро разрушить Украину и разделить мир.

Тем не менее он недооценил решимость украинцев в защите своей земли и единство демократического мира в противодействии агрессии. По словам генсека НАТО, через год с начала российского вторжения еще нет никаких признаков того, что Путин готовится к миру.

Напротив, он готовится к большей войне. Россия начинает новые наступления, мобилизует больше войск и вступила в контакт с Северной Кореей и Ираном. Мы также очень обеспокоены тем, что Китай может начать оказывать военную поддержку для этой российской войны.

– заявил Столтенберг.

По его словам, Путин не должен победить, ведь это означало бы, что агрессия работает, а сила вознаграждается. Победа Кремля будет угрожать всему миру, так что необходимо усиливать поддержку Украины и дать ей то, что нужно для победы.

"Я поприветствовал недавние объявления союзников о предоставлении Украине танков, тяжелого вооружения и тренировки для украинских войск. Есть срочная необходимость доставить все это в Украину", – добавил генсек НАТО.

Он отметил, что эта война является войной обеспечения – она превращается в войну логистики.

"Ключевые способности должны быть доставлены в Украину до того, как Россия может перехватить инициативу. Украина должна победить и сохраниться как суверенное независимое европейское государство", – подытожил Столтенберг.

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"Красные линии" Китая

Отвечая на вопросы журналистов, высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Китай пересечет "красные линии" в случае отправки в Россию военного оружия. Однако во время диалога с китайским дипломатом Ван И он получил четкий ответ, что Пекин не планирует этого делать.

Это не значит, что мы должны перестать внимательно следить за происходящим. Если такое случится, это будет очень серьезным событием.

– отметил Боррель.

Обратите внимание! Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И в очередной раз заявил, что войну в Украине необходимо немедленно завершить путем переговоров с Россией. Он также добавил, что в Китае готовят мирную инициативу для страны-агрессорки и Украины.