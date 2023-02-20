Об этом Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN, вышедшее в эфир 20 февраля, сообщает 24 Канал.

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Столтенберг не будет восстанавливаться в должности генсека НАТО

Генеральный секретарь НАТО подтвердил, что намерен оставить свой пост осенью 2023 года.

Я иду этой осенью. Я уверен, что Альянс найдет достойного человека мне на замену,

– заявил Столтенберг.

На вопрос о том, готов ли он остаться, если его попросят члены НАТО, Столтенберг ответил, что не хотел бы говорить о том, чего пока не произошло.

"Я сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине", – подытожил генсек Альянса.

В НАТО уже подтверждали слова Столтенберга

Представительство НАТО Оана Лунгеску 11 февраля заявила, что в прошлом году председательство Столтенберга уже продолжали. В общей сложности мандат генерального секретаря НАТО возобновляли трижды – он занимает почти 9 лет.

Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен просить еще одно продление своего мандата,

– добавила представительница Альянса.

В ряде СМИ сообщалось, что Столтенберг может стать президентом Всемирного банка. Нынешний его глава Дэвид Малпас уйдет в отставку примерно в то же время, что и генсек НАТО.

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