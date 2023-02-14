Некоторые члены Альянса заявляли, что Столтенберг может остаться в должности из-за войны в Украине. Однако пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску подтвердила, что он не будет просить о продолжении мандата.
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Каденция Столтенберга завершается в октябре
Лунгеску отметила, что мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продолжался трижды. В общей сложности он работал на этом посту почти девять лет.
Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться еще одного продления своего мандата,
– добавила пресс-секретарь.
Правительства стран НАТО уже начали осторожно выдвигать кандидатов на этот пост. Генеральный секретарь всегда был европейцем, даже если на практике Вашингтон имеет решающий голос по утверждению его кандидатуры.
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Кто может возглавить НАТО
В течение семи десятилетий Североатлантический союз возглавляли мужчины. Многие наблюдатели считают, что настало время, чтобы НАТО возглавила женщина. В частности, среди кандидаток есть премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и ее эстонская коллега Кая Каллас. Обе уже давно занимают жесткую дипломатическую линию с Россией.
Дипломаты в Брюсселе предполагают, что Нидерланды выдвинут на этот пост своего министра обороны Кайсу Оллонгрен.
В свою очередь Великобритания за всю историю НАТО уже предоставила трех генеральных секретарей. Министр обороны Бен Уоллес часто упоминается как возможный кандидат.
На южном фланге НАТО есть такие кандидаты, как 75-летний бывший премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис. Кроме того, генсеком может стать не европеец, а канадец. Например, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.
Консенсуса нет,
– заявил один высокопоставленный чиновник НАТО на фоне предположений о том, что Белый дом еще не обдумал вопрос преемства.