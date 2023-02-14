Некоторые члены Альянса заявляли, что Столтенберг может остаться в должности из-за войны в Украине. Однако пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску подтвердила, что он не будет просить о продолжении мандата.

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Каденция Столтенберга завершается в октябре

Лунгеску отметила, что мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продолжался трижды. В общей сложности он работал на этом посту почти девять лет.

Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться еще одного продления своего мандата,

– добавила пресс-секретарь.

Правительства стран НАТО уже начали осторожно выдвигать кандидатов на этот пост. Генеральный секретарь всегда был европейцем, даже если на практике Вашингтон имеет решающий голос по утверждению его кандидатуры.

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Кто может возглавить НАТО

В течение семи десятилетий Североатлантический союз возглавляли мужчины. Многие наблюдатели считают, что настало время, чтобы НАТО возглавила женщина. В частности, среди кандидаток есть премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и ее эстонская коллега Кая Каллас. Обе уже давно занимают жесткую дипломатическую линию с Россией.

Дипломаты в Брюсселе предполагают, что Нидерланды выдвинут на этот пост своего министра обороны Кайсу Оллонгрен.

В свою очередь Великобритания за всю историю НАТО уже предоставила трех генеральных секретарей. Министр обороны Бен Уоллес часто упоминается как возможный кандидат.

На южном фланге НАТО есть такие кандидаты, как 75-летний бывший премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Иоганнис. Кроме того, генсеком может стать не европеец, а канадец. Например, вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.

Консенсуса нет,

– заявил один высокопоставленный чиновник НАТО на фоне предположений о том, что Белый дом еще не обдумал вопрос преемства.

Обратите внимание! Столтенберг вступил в должность 1 октября 2014 года. Он был уважаемым генеральным секретарем. В частности, его называли "мостом" между европейскими союзниками и Вашингтоном при президентстве Дональда Трампа – частого критика НАТО.