Об этом 11 февраля заявила представитель НАТО Оана Лунгеску. В прошлом году председательство Столтенберга уже продолжали.

К теме Из-за войны в Украине: Столтенберг может остаться на посту генсека НАТО

Каденция Столтенберга завершается

Лунгеску рассказала, что мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продолжался трижды. В общей сложности он находится на должности почти девять лет.

Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен просить еще одно продление своего мандата,
– добавила представительница Альянса.

Ранее СМИ сообщали, что срок полномочий Столтенберга снова продлят, поскольку Альянс стремится сохранить стабильность во время войны в Украине.

Кто может стать новым генсеком

Члены НАТО хотят предоставить Столтенбергу возможность председательствовать на саммите по случаю 75-летия организации. Он пройдет в Вашингтоне в апреле 2024 года.

Также он может стать президентом Всемирного банка. Нынешний глава Дэвид Малпас уйдет в отставку примерно в то же время, что и Столтенберг.

Решения о том, кто станет преемником Столтенберга, еще не приняли. Однако уже известно, что одними из главных кандидатов на этот пост являются:

  • премьер-министр Испании Педро Санчес;
  • министр обороны Великобритании Бен Уоллес.