Об этом 11 февраля заявила представитель НАТО Оана Лунгеску. В прошлом году председательство Столтенберга уже продолжали.
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Каденция Столтенберга завершается
Лунгеску рассказала, что мандат генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга продолжался трижды. В общей сложности он находится на должности почти девять лет.
Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен просить еще одно продление своего мандата,
– добавила представительница Альянса.
Ранее СМИ сообщали, что срок полномочий Столтенберга снова продлят, поскольку Альянс стремится сохранить стабильность во время войны в Украине.
Кто может стать новым генсеком
Члены НАТО хотят предоставить Столтенбергу возможность председательствовать на саммите по случаю 75-летия организации. Он пройдет в Вашингтоне в апреле 2024 года.
Также он может стать президентом Всемирного банка. Нынешний глава Дэвид Малпас уйдет в отставку примерно в то же время, что и Столтенберг.
Решения о том, кто станет преемником Столтенберга, еще не приняли. Однако уже известно, что одними из главных кандидатов на этот пост являются:
- премьер-министр Испании Педро Санчес;
- министр обороны Великобритании Бен Уоллес.