Издание пишет, что есть 3 варианта развития событий. Однако большинство мировых политиков считают, что оставление Столтенберга в должности наиболее надежно.
Важно НАТО видит подготовку России к новому наступлению, цель Путина не изменилась – Столтенберг
Хочет ли Столтенберг остаться
Действующего генсека НАТО воспринимают как высокопоставленного чиновника, который может сохранять хладнокровие в кризисных ситуациях. Кстати, один из высокопоставленных дипломатов Альянса отметил, что сам Столтенберг хочет остаться в должности.
Однако есть и обеспокоенность этой темой. Например, некоторые политики настаивают, что должно быть большее региональное разнообразие. Столтенберг занимает должность с 2014 года. Его предшественниками были датчанин, нидерландец и британец. Кроме того, отмечают, что стоило назначить генерального секретаря женщину.
Страны Балтии не поддерживают других кандидатов. Считают изменения рискованными, когда по соседству идет война.
Срок Столтенберга продлевали
В статье напоминают, что срок полномочий Столтенберга был продлен в марте 2022 года после вторжения России в Украину.
Если снова одобрят такое решение, дальнейший выбор уже нового генсека может совпасть по времени с конкурсом на замещение высших должностей в ЕС в 2024 году, а также с президентскими выборами в США.