Издание пишет, что есть 3 варианта развития событий. Однако большинство мировых политиков считают, что оставление Столтенберга в должности наиболее надежно.

Важно НАТО видит подготовку России к новому наступлению, цель Путина не изменилась – Столтенберг

Хочет ли Столтенберг остаться

Действующего генсека НАТО воспринимают как высокопоставленного чиновника, который может сохранять хладнокровие в кризисных ситуациях. Кстати, один из высокопоставленных дипломатов Альянса отметил, что сам Столтенберг хочет остаться в должности.

Однако есть и обеспокоенность этой темой. Например, некоторые политики настаивают, что должно быть большее региональное разнообразие. Столтенберг занимает должность с 2014 года. Его предшественниками были датчанин, нидерландец и британец. Кроме того, отмечают, что стоило назначить генерального секретаря женщину.

Страны Балтии не поддерживают других кандидатов. Считают изменения рискованными, когда по соседству идет война.

Срок Столтенберга продлевали

В статье напоминают, что срок полномочий Столтенберга был продлен в марте 2022 года после вторжения России в Украину.