Видання пише, що є 3 варіанти розвитку подій. Однак більшість світових політиків вважають, що залишення Столтенберга на посаді – найбільш надійно.
Важливо НАТО бачить підготовку Росії до нового наступу, мета Путіна не змінилася, – Столтенберг
Чи хоче Столтенберг залишитись
Чинного генсека НАТО сприймають як високопосадовця, який може зберігати холоднокровність у кризових ситуаціях. До речі, один з високопоставлених дипломатів Альянсу зазначив, що сам Столтенберг хоче залишитись на посаді.
Однак є й занепокоєння щодо цієї теми. Наприклад, деякі політики наполягають, що має бути більша регіональна різноманітність. Столтенберг обіймає посаду з 2014 року. Його попередниками були данець, нідерландець та британець. Крім того, зазначають, що варто було призначити генерального секретаря-жінку.
Країни Балтії не підтримують інших кандидатів. Вважають зміни ризикованими, коли по сусідству точиться війна.
Термін Столтенберга продовжували
У статті нагадують, що термін повноважень Столтенберга швидко продовжили в березні 2022 року після вторгнення Росії в Україну.
Якщо знову схвалять таке рішення, подальший вибір вже нового генсека може збігтися за часом із конкурсом на заміщення вищих посад у ЄС у 2024 році, а також з президентськими виборами у США.