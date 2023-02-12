Про це 11 лютого заявила речниця НАТО Оана Лунгеску. Торік головування Столтенберга вже продовжували.

До теми Через війну в Україні: Столтенберг може залишитись на посту генсека НАТО

Каденція Столтенберга завершується

Лунгеску розповіла, що мандат генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга продовжувався тричі. Загалом він перебуває на посаді майже дев'ять років.

Термін повноважень генерального секретаря закінчується в жовтні цього року, і він не має наміру просити про ще одне продовження свого мандата,

– додала речниця Альянсу.

Раніше ЗМІ повідомляли, що термін повноважень Столтенберга знову продовжать, оскільки Альянс прагне зберегти стабільність під час війни в Україні.

Цікаво! Столтенберг – економіст за освітою і колишній лідер Лейбористської партії Норвегії. Він був прем'єр-міністром Норвегії у 2000 – 20001 і 2005 – 2013 роках, а наступного року очолив НАТО. Також Столтенберг був міністром фінансів і міністром енергетики.

Хто може стати новим генсеком

Члени НАТО хочуть надати Столтенбергу можливість головувати на саміті з нагоди 75-річчя організації. Він відбудеться у Вашингтоні у квітні 2024 року.

Також він може стати президентом Світового банку. Нинішній очільник Девід Малпас піде у відставку приблизно в той же час, що й Столтенберг.

Рішення про те, хто стане наступником Столтенберга, ще не прийняли. Проте вже відомо, що одними з головних кандидатів на цю посаду є:

прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес;

міністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Зверніть увагу! Раніше ЗМІ писали, що Столтенберг може стати виконавчим директором Міжнародного валютного фонду. США нібито хочуть бачити на цій посаді саме його.