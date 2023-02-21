Во время брифинга после встречи Украина-НАТО-ЕС Дмитрий Кулеба сообщил, что член политбюро ЦК Компартии Китая Ван поделился с украинской стороной ключевыми пунктами мирного плана КНР. Об этом пишет 24 Канал.

Смотрите также Россию надо изгнать из ООН: как можно этого добиться за почти год полномасштабной войны

Что рассказал Кулеба о плане мира КНР

Дмитрий Кулеба рассказал, что знаком с основными элементами мирного плана КНР, однако ему нужно изучить все детали.

Министр иностранных дел добавил, что ему уже не терпится почитать этот текст.

Я ожидаю с нетерпением получить текст. Необходимо изучить детали. Когда мы получим этот документ, мы его изучим подробно и посмотрим, какие выводы,

– сказал глава МИД.

При этом Кулеба подчеркнул, что приоритетной для нашей страны остается именно формула мира, которую продвигает президент Владимир Зеленский.

Что известно о "мирном плане" Китая