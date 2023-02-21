Во время брифинга после встречи Украина-НАТО-ЕС Дмитрий Кулеба сообщил, что член политбюро ЦК Компартии Китая Ван поделился с украинской стороной ключевыми пунктами мирного плана КНР. Об этом пишет 24 Канал.
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Что рассказал Кулеба о плане мира КНР
Дмитрий Кулеба рассказал, что знаком с основными элементами мирного плана КНР, однако ему нужно изучить все детали.
Министр иностранных дел добавил, что ему уже не терпится почитать этот текст.
Я ожидаю с нетерпением получить текст. Необходимо изучить детали. Когда мы получим этот документ, мы его изучим подробно и посмотрим, какие выводы,
– сказал глава МИД.
При этом Кулеба подчеркнул, что приоритетной для нашей страны остается именно формула мира, которую продвигает президент Владимир Зеленский.
Что известно о "мирном плане" Китая
- Во время своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Китая Ван И в очередной раз заявил, что войну в Украине необходимо немедленно завершить путем переговоров с агрессором. Он также добавил, что в Китае готовят мирную инициативу для России и Украины.
- В тот же день Дмитрий Кулеба дал четкий сигнал, что Украина хочет, чтобы Китай сыграл свою роль в сдерживании России. Глава украинского МИД подчеркнул, что никакие компромиссы относительно территориальной целостности Украины или какой-либо другой страны мира невозможны.
- 19 февраля Кулеба и Ван пообщались лично. Как сообщил впоследствии Дмитрий Кулеба, они из Ван пришли к согласию в том, что территориальная целостность является сверхважной для обеих стран.