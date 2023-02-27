Об этом 24 Каналу рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Китае в 1999–2001 годах Игорь Литвин. По его словам, Китай не хочет оказаться в одной лодке со страной-лузером.

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Китай уже принял решение

Игорь Литвин подчеркнул, что в интервью советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан четко сказал, что у американских властей были прямые переговоры за закрытыми дверями с китайскими партнерами по вопросу поставки летального оружия России.

Он сосредоточил внимание на том, что это свидетельство того, что стороны поняли друг друга. То есть у китайцев представление, чем все закончится для КНР в случае сотрудничества с Россией.

По моему мнению, никакого летального оружия Китай не осмелится поставлять в Российскую Федерацию,

– убежден он.

По словам Литвина, Китай все-таки изберет демократический мир как главного партнера.

Выгода для Китая

Игорь Литвин рассказал, что китайские власти не хотят оказаться по одну сторону с точно проигравшей стороной. Китай расценивает любые свои шаги по призме выгоды.

По его словам, государство стремится сохранить конкурентность на международной экономической арене.

Тем более что Китай неоднократно говорил, что ему нужен мир, а не война,

– заметил он.

Литвин пояснил, что достижение мира за счет усиления агрессора – не то, что может быть расценено как достойная игра мирового игрока такого уровня.

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