Про це 24 Каналу розповів надзвичайний і повноважний посол України в Китаї у 1999-2001 роках Ігор Литвин. За його словами, Китай не хоче опинитися в одному човні із країною-лузером.

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Китай вже прийняв рішення

Ігор Литвин наголосив, що в інтерв'ю радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван чітко сказав, що американська влада мала прямі переговори за зачиненими дверима з китайськими партнерами щодо питання постачання летальної зброї Росії.

Він зосередив увагу, що це свідчення того, що сторони зрозуміли один одного. Тобто китайці мають представлення, чим все закінчиться для КНР у разі співпраці із Росією.

На мою думку, ніякої летальної зброї Китай не наважиться постачати в Російську Федерацію,

– переконаний він.

За словами Литвина, Китай все ж обере демократичний світ як головного партнера.

Вигода для Китаю

Ігор Литвин розказав, що китайська влада не хоче опинитися по один бік зі стороною, яка точно програє. Китай розцінює будь-які свої кроки з призми вигоди.

За його словами, держава прагне зберегти конкурентність на міжнародній економічній арені.

Тим більше, що Китай неодноразово казав, що йому потрібен мир, а не війна,

– зауважив він.

Литвин пояснив, що досягнення миру коштом підсилення агресора – не те, що може бути розцінено як гідна гра світового гравця такого рівня.

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