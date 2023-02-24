Очільник держави наголосив, що це може стати загрозою не лише для нашої країни, але й для всього світу, інформує 24 Канал.

Право на пропозиції за Україною

Володимир Зеленський наголосив, що суб’єктом та зачинателем будь-яких мирних ініціатив може бути тільки та держава, на території якої відбувається війна. Своєю чергою Україна зробила свою пропозицію, запропонувавши "формулу миру".

"Мені здається, що це був погляд Китаю і важливий сигнал, що вони збираються брати участь у цій тематиці", – зауважив він.

За словами президента України, усе залежить від подальших дій влади Китаю.

Загроза Третьої світової війни

Володимир Зеленський висловив сподівання, що Китай буде на боці справедливого миру, а це значить на нашому боці.

"Скажу вам відверто, для мене це важливо. Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю в Росію", – зазначив очільник України.

Він наголосив, що для нього це пункт №1, тож зробить усе можливе, щоб цього не допустити.

Краще там, де зараз Китай, ніж в обіймах з Російською Федерацією. Тому що це нечесно, несправедливо. І це, якщо чесно, що це буде Третя світова,

– зосередив увагу Зеленський.

На його думку, Китай має демонструвати не лише думку, а й конкретні кроки. Зеленський пояснив, що для нього найважливішим залишається повага до територіальної цілісності, а це значить виведення всіх російських військ з нашої території.

"Мирний план" Китаю: реакція світу