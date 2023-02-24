Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції під час візиту до Естонії.
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Китай не користується великою довірою, тому що він не зміг засудити незаконне вторгнення в Україну, а також підписав за кілька днів до вторгнення угоду між президентом Сі та Путіним про безмежне партнерство з Росією,
– зазначив генсек Північноатлантичного Альянсу.
Столтенберг додав, що, на його думку, Путін не готується до миру, а навпаки – до війни, нових і нових наступів.
Китай вкотре застерегли
Крім того, Столтенберг застеріг Китай від постачання зброї Росії, заявивши, що це було б рівносильно підтримці незаконної агресивної війни Росії.
"Ми уважно стежимо за тим, що робить Китай, і ми бачили ознаки того, що вони можуть розглядати можливість надсилання летальної допомоги Росії. Це було б дуже великою помилкою", – наголосив Столтенберг.
Нагадаємо, що минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай розглядає можливість передати Росії летальну зброю.
Головне про "мирний план" Китаю
- У Китаї 24 лютого оприлюднили анонсований раніше "мирний план" щодо війни в Україні.
- КНР закликає поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від "менталітету холодної війни", припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за припинення "односторонніх санкцій".
- Всього до китайського мирного плану увійшли 12 пунктів.