Блінкен зустрівся з представником офіційного Пекіну у Мюнхені. Це відбулося за лаштунками безпекової конференції.

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Держсекретар США зауважив, що публічно Китай представляє себе як державу, яка прагне миру в Україні. Водночас упродовж минулих місяців у Штатах неодноразово зауважували, що китайська сторона надавала нелетальну допомогу країні-терористці.

За словами Блінкена, наразі Китай серйозно розглядає надання матеріальної підтримки Росії у війні. Держсекретар США наголосив, що мовиться про "летальний ефект". Цю межу Китай ще не перетнув.

Блінкен наголосив, що попередив офіційний Пекін, які наслідки матиме таке рішення з боку Китаю.

Важливо! У NBC також заявили про можливу допомогу російським окупантам від Китаю. Зокрема, країна може надати загарбникам форму або навіть бронежилети.

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