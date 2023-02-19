Про це для журналістів анонімно розповіли 4 американські чиновники. За їхніми словами, США стурбовані, що Китай може надсилати в Росію летальну зброю.

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Що саме може отримувати Росія

В NBC зазначили, що Китай раніше підтримував Росію поширенням її пропаганди. Зокрема, пояснював причини, чому Кремль розпочав повномасштабну війну.

Офіційні особи відмовилися надати деталі щодо нелетальної військової допомоги, але сказали, що це може включати спорядження для весняного наступу. Наприклад, форму або навіть бронежилети, – розповіли журналісти.

Зазначили, що у Раді національної безпеки відмовилися коментувати інцидент.

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Китай шукає межу

Після 24 лютого 2022 року високопосадовці США, зокрема президент Джо Байден та радник з національної безпеки Джейк Салліван, попереджали Пекін. Вони закликали не надавати матеріальної підтримки Росії для війни.

"Ми чітко висловили свою стурбованість щодо летальної допомоги. Ми ще не бачили, як вони перетнули цю межу, але ми не думаємо, що вони зняли це зі столу", – повідомив анонімно посадовець.

Він додав, що Китай намагається "підповзти до червоної лінії й не бути спійманим". Проте останні тенденції вказують на потенційно більш відчутну підтримку уряду Китаю для російської армії.

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