Об этом для журналистов анонимно рассказали 4 американских чиновника. По их словам, США обеспокоены тем, что Китай может отправлять в Россию летальное оружие.

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Что именно может получить Россия

В NBC отметили, что Китай ранее поддерживал Россию распространением ее пропаганды. В частности, объяснял причины, по которым Кремль начал полномасштабную войну.

Официальные лица отказались предоставить детали нелетальной военной помощи, но сказали, что это может включать снаряжение для весеннего наступления. Например, форму или даже бронежилеты, – рассказали журналисты.

В Совете национальной безопасности отказались комментировать инцидент.

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Китай ищет границу

После 24 февраля 2022 года чиновники США, в частности президент Джо Байден и советник по национальной безопасности Джейк Салливан, предупреждали Пекин. Они призывали не оказывать материальную поддержку России для войны.

"Мы четко выразили свою обеспокоенность по поводу летальной помощи. Мы еще не видели, как они пересекли этот предел, но мы не думаем, что они сняли это со стола", – сообщил анонимно чиновник.

Он добавил, что Китай пытается "подползти к красной линии и не быть пойманным". Однако последние тенденции указывают на потенциально более ощутимую поддержку правительства Китая для российской армии.

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