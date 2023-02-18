Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время Мюнхенской конференции по безопасности, пишет 24 Канал.

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Почему Китай наблюдает за ходом войны в Украине

Генсек НАТО связал войну России против Украины с Китаем, он выразил обеспокоенность по поводу начала конфликта Пекина против Тайваня.

То, что сегодня происходит в Европе, завтра может произойти в Восточной Азии,

– сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что Кремль "хочет другой Европы", тогда как Пекин "внимательно следит, чтобы увидеть цену, которую платит Россия – или вознаграждение, которое она получает за свою агрессию".

Также он заявил, что "даже если война закончится завтра, наша безопасность изменится на долгосрочную перспективу".

Столтенберг призывает Запад избегать своей зависимости от Китая.

Генсек НАТО предупредил, что западные союзники должны действовать как на военном, так и на экономическом фронтах. В частности, он призывает Запад избегать своей зависимости от Китая по сырью и экспорту технологий.

Война на Украине показала опасность чрезмерной зависимости от авторитарных режимов. Мы не должны совершать такой же ошибки с Китаем и другими авторитарными режимами,

– сказал он.

Столтенберг также призвал союзников по НАТО избегать внутренних распрей. "Мы не должны создавать новые барьеры между свободной и открытой экономикой. Важнейшим уроком войны в Украине является то, что Северная Америка и Европа должны стоять вместе", – добавил он.

Конфликт между Китаем и Тайванем: главное