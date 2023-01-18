Соответствующее предположение озвучил министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву. Он отметил, что сейчас можно с "большей вероятностью" говорить о вторжении Китая на Тайвань. Таким образом Си Цзиньпин может попытаться отвлечь внимание от внутренних проблем.

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Напряжение продолжает нарастать

По словам Ву, вторжение может произойти в 2027 году. Он отметил, что ситуация в последние годы только усугублялась. Особенно четко это можно наблюдать, если сравнивать обстановку в 2022 году и двух предыдущих.

Для меня 2027 год – это год, который мы должны остерегаться. В 2027 году Си Цзиньпин, скорее всего, перейдет на свой четвертый срок,

– отметил он.

Он предположил, что если в предыдущие три срока глава государства не продемонстрирует "никаких достижений", то ему придется что-то делать. Президенту Китая потребуется нечто, что он сможет назвать "своим достижением или своим наследием".

Ву обратил внимание на ситуацию в Китае. По его словам, экономика в стране летит вниз, да и люди недовольны происходящим. Ничем хорошим не может похвастаться сектор бизнеса, связанного с недвижимостью.

Если Си Цзиньпин не может изменить ситуацию внутри Китая, он может прибегнуть к применению силы или создать кризис извне, чтобы отвлечь внимание внутри страны или показать китайцам, что он чего-то достиг.

– отметил он.

Министр иностранных дел добавил, что у него возникает озабоченность. Связана она с тем, что "Тайвань может стать козлом отпущения" Цзиньпина.

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