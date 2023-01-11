Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предполагает, что сейчас возможно смягчение отношений между Китаем и западным миром. Это не означает прекращение вражды, но ситуация несколько внормируется.
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Каким может быть соглашение между западным миром и Китаем
Как считает Шейтельман, возможно, скоро между западными странами и Китаем может быть заключено соглашение. Но сомнительно, что оно будет публичным. Соединенные Штаты вместе с европейскими странами пытаются договориться с Китаем по геополитическим вопросам.
Что может войти туда? Первое – что Китай сдает Россию. Нет, не дарит ее Западу. А, напротив, соглашается взять себе. Запад сможет передать любое оружие Украине – самолеты, ракеты. Ведь цель – уничтожить Россию. За это Китай получит право использовать Россию как колонию в экономическом смысле.
– предполагает Шейтельман.
По всей вероятности, Китай будет пытаться добавить к этому соглашению еще и Тайвань. Соединенные Штаты, конечно, не будут отпускать остров со своей орбиты. Однако могут пойти на некоторые небольшие уступки. Как предполагает Шейтельман, это возможное соглашение можно охарактеризовать как "Россия в обмен на Тайвань".
Возможно ли соглашение между западным миром и Китаем – мнение Шейтельмана: смотрите видео
Китай мог не знать, что Путин планирует полномасштабную войну
- В издании Financial Times со ссылкой на 5 источников отмечают, что Китай мог не знать, что Путин планирует полномасштабную войну в Украине. Из-за этого понизили в должности заместителя главы МИД Ле Юйчена.
- В начале февраля была встреча между российским диктатором и главой Китая Си Цзиньпинем. Путин тогда сказал, что Россия "не исключает принятия каких-либо мер, если Украина совершит нападение на российскую территорию". В Китае это трактовали как возможность ограниченных военных действий, а не полномасштабного вторжения.
- Интересно, что сейчас в приватных разговорах некоторые китайские чиновники уже выражают определенное недоверие к Путину. В Пекине все больше убеждены, что Россия не сможет одолеть Украину и значительно ослабнет из-за войны.