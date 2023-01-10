Об этом 24 Каналу говорил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, издание Financial Times ссылается на анонимные источники. Однако тот факт, что заместитель главы МИД Китая лишился должности и еще ряд других действий более-менее подтверждают эту информацию.
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Китай может быть не против победы Украины
Можно заметить, что за последние два месяца внешний курс Китая резко поменялся. Также в таком контексте можно объяснить, почему Запад довольно неожиданно начал поставлять гораздо больше тяжелой бронетехники.
Я бы повязал неожиданные поставки техники с тем, что США и Европа смогли договориться об этом с Китаем. Интенсивность переговоров выросла после встреч Джо Байдена и Си Цзиньпиня на G20. А потом был визит Шольца. А теперь еще и ожидаем визит премьер-министра Италии и, кажется, президента Франции,
– отметил Шейтельман.
Политтехнолог предполагает, что Китай может быть не против решения Запада дать победить Украине. Это не следует считать за неожиданность. Ведь Пекин долго присматривался к ситуации, хотя сразу поставил определенные рамки.
Еще сначала полномасштабного вторжения Китай сразу четко сказал, что не будет поддерживать Россию в войне. Он отказался предоставлять вооружение, о чем прямо просили в Москве. А также КНДР не предоставляет оружие, которая является "страной-спутником" Китая.
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Изменения внешнего курса Китая могли случиться из-за двух факторов. Первый – это победы ВСУ. Китай понимает, что Россия не может одержать победу в войне. Поэтому нужно быть на стороне победителей – Запада. То есть Пекин уже видит победу Украины.
Второй – проблемы с экономикой. Си Цзиньпинь с трудом поставил себя на третий срок. И в первый же год не выполнил государственный план по росту ВВП.
Его невозможно нарастить благодаря России. Поэтому и так решили, я думаю, вернуться снова к Западу,
– считает Шейтельман.
Китай мог не знать о полномасштабном вторжении России: коротко
- Издание Financial Times опубликовало материал со ссылкой на 5 источников. Там утверждают, что Китай мог не знать о полномасштабном вторжении России в Украину. Из-за этого снизили в должности заместителя главы МИД Ле Юйчена.
- Как сообщил один из собеседников, во время переговоров Путина с Си Цзиньпинем в начале февраля российский диктатор сказал, что Россия "не исключает принятия каких-либо мер", если Украина совершит нападение на российскую территорию. В Китае трактовали это как возможность ограниченных военных действий, а не как вероятность полномасштабного вторжения.
- В частных разговорах у некоторых китайских чиновников уже есть определенное недоверие к Путину. Пекин все больше убежден, что Россия не сможет преодолеть Украину и станет "второстепенным государством", которое значительно ослабнет на мировой арене.