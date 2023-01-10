Про це 24 Каналу говорив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, видання Financial Times посилається на анонімні джерела. Однак той факт, що заступник глави МЗС Китаю позбувся посаду та ще низка інших дій більш-менш підтверджують цю інформацію.

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Китай може бути не проти перемоги України

Можна зауважити, що упродовж останніх двох місяців зовнішній курс Китаю різко помінявся. Також в такому контексті можна пояснити, чому Захід досить несподівано почав постачати значно більше важкої бронетехніки.

Я б пов'язав неочікувані постачання техніки з тим, що США та Європа змогли домовитися про це з Китаєм. Інтенсивність перемовин виросла після зустрічі Джо Байдена та Сі Цзіньпіня на G20. А згодом був візит Шольца. А зараз ще й очікуємо візит прем'єр-міністра Італії та, здається, президента Франції,

– зазначив Шейтельман.

Політтехнолог припускає, що Китай може бути не проти рішення Заходу дати Україні перемогти. Це не варто вважати неочікуваною позицію. Адже Пекін довго приглядався до ситуації, хоч і одразу поставив певні рамки.

Ще на початку повномасштабного вторгнення Китай зразу чітко сказав, що не підтримуватиме Росію у війні. Він відмовився надавати озброєння, про що прямо просили в Москві. А також КНДР не надає зброю, яка є "країною-супутником" Китаю.

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Зміни зовнішнього курсу Китаю могли статися через два фактори. Перший – це перемоги ЗСУ. Китай розуміє, що Росія не може перемогти у війні. Тому потрібно бути на боці переможців – Заходу. Отож, Пекін вже бачить перемогу України.

Другий – проблеми з економікою. Сі Цзіньпінь з трудом поставив себе на третій термін. І в перший же рік не виконав державний план з росту ВВП.

Його неможливо наростити завдяки Росії. Тому й так вирішили, я гадаю, повернутися знову до Заходу,

– вважає Шейтельман.

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