Видання посилається на дані 5 джерел. Зазначають, що Москва не повідомила Пекін про намір розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

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Пекін мав розмови з Москвою про Україну

За словами одного зі співрозмовників, під час переговорів на початку лютого 2022 року, Путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що Росія "не виключає вжиття будь-яких заходів", якщо Україна здійснить напад на російську територію.

Китайська влада трактувала це як сигнал про можливі обмежені військові дії, а не як ймовірність повномасштабного вторгнення.

Чиновника звільнили за недалекоглядність

Тож, через те, що МЗС Китаю не змогло спрогнозувати вторгнення Росії до України, заступника міністра – Ле Юйчена вирішили звільнити.

Після відставки його було призначено на посаду заступника голови Національної адміністрації радіо та телебачення.

Ле обійняв посаду на два ступені нижче,

– цитує видання співрозмовника додаючи, що чиновника вважали винним за те, що Пекін не отримав заздалегідь інформацію про плани Росії.

Китай побачив слабкість Росії

Також повідомляють, що у приватних розмовах деякі китайські чиновники уже мають певну недовіру до самого Путіна. Пекін усе більше переконаний, що Росія не зможе подолати Україну і вийде з конфлікту "другорядною державою", яка значно ослабне в економічно та дипломатично на світовій арені.

Зверніть увагу! Пекін готує "фундаментальне перезавантаження" у зовнішній та економічній політиці, де основну увагу хочуть приділити покращенню відносин з Європою. У європейських країнах теж зацікавлені у зближені з Пекіном, адже це може допомогти стримати Москву від застосування ядерної зброї.

На погіршення дипломатичних відносин між Китаєм та Росією вказує багато. Попри те, що Кремль все ще декларує, що вибудував тісні відносини з Пекіном, китайський лідер Сі Цзіньпін так не думає. Він не прийняв пропозицію російського диктатора Путіна щодо візиту в Москву.