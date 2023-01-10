Видання посилається на дані 5 джерел. Зазначають, що Москва не повідомила Пекін про намір розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.
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Пекін мав розмови з Москвою про Україну
За словами одного зі співрозмовників, під час переговорів на початку лютого 2022 року, Путін сказав китайському лідеру Сі Цзіньпіну, що Росія "не виключає вжиття будь-яких заходів", якщо Україна здійснить напад на російську територію.
Китайська влада трактувала це як сигнал про можливі обмежені військові дії, а не як ймовірність повномасштабного вторгнення.
Чиновника звільнили за недалекоглядність
Тож, через те, що МЗС Китаю не змогло спрогнозувати вторгнення Росії до України, заступника міністра – Ле Юйчена вирішили звільнити.
Після відставки його було призначено на посаду заступника голови Національної адміністрації радіо та телебачення.
Ле обійняв посаду на два ступені нижче,
– цитує видання співрозмовника додаючи, що чиновника вважали винним за те, що Пекін не отримав заздалегідь інформацію про плани Росії.
Китай побачив слабкість Росії
Також повідомляють, що у приватних розмовах деякі китайські чиновники уже мають певну недовіру до самого Путіна. Пекін усе більше переконаний, що Росія не зможе подолати Україну і вийде з конфлікту "другорядною державою", яка значно ослабне в економічно та дипломатично на світовій арені.
На погіршення дипломатичних відносин між Китаєм та Росією вказує багато. Попри те, що Кремль все ще декларує, що вибудував тісні відносини з Пекіном, китайський лідер Сі Цзіньпін так не думає. Він не прийняв пропозицію російського диктатора Путіна щодо візиту в Москву.