Напруга між Китаєм та Тайванем зростає, той може напасти на півострів у будь-яку мить. Та, як показало моделювання, програє.
Увага Китайський винищувач ледь не зіткнувся з американським військовим літаком
Яких втрат зазнають сторони
Однак, США втратять декілька авіаносців, 2 – 3 десятки кораблів і близько 3 200 військовослужбовців. Водночас Китай втратить 138 кораблів, 155 бойових літаків і близько 10 тисячі солдатів.
Китай теж сильно постраждає. Її військово-морський флот перетвориться на руїни, ядро десантних сил буде розбито, а десятки тисяч солдатів перебуватимуть у полоні,
– резюмували аналітики після проведеного моделювання.
Згідно з розрахунками, значних втрат зазнає й армія Тайваню: острів, ймовірно, позбудеться всього бойового флоту з 26 фрегатів та есмінців, а також 3 500 військових.
Що радять аналітики
Крім того, аналітики дійшли висновку, що "український сценарій" із довготривалим забезпеченням союзника озброєннями під час бойових дій – неможливий. Тобто, отримати зброю Тайваню потрібно до початку можливого загострення військового конфлікту.
Експерти також вважають, що і Вашингтону, і Тайбею треба зміцнити бази регіонів і мати велику кількість "невеликих, але живучих кораблів, винищувачів, а також ударних та оборонних комплексів".
Головне про конфлікт між Тайванем та Китаєм
- Уже кілька років китайські військово-повітряні сили дуже часто порушують зону повітряного простору Тайваню. Країна непокоїться, що одного дня вони таки можуть завдати удару.
- Напруга зросла наприкінці 2022 року, коли 3 серпня на Тайвань прибула спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.
- Після агресивних навчань Китаю біля Тайваню Держдеп США схвалив продаж Тайваню військового обладнання на 1,1 мільярда доларів.
- У Держдепі США вважають, що потенційно війна між Китаєм та Тайвань можлива. А директор ЦРУ Вільям Бернс навіть назвав орієнтовну дату нападу: бути готовими потрібно до кінця 2027 року.