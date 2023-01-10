Напруга між Китаєм та Тайванем зростає, той може напасти на півострів у будь-яку мить. Та, як показало моделювання, програє.

Увага Китайський винищувач ледь не зіткнувся з американським військовим літаком

Яких втрат зазнають сторони

Однак, США втратять декілька авіаносців, 2 – 3 десятки кораблів і близько 3 200 військовослужбовців. Водночас Китай втратить 138 кораблів, 155 бойових літаків і близько 10 тисячі солдатів.

Китай теж сильно постраждає. Її військово-морський флот перетвориться на руїни, ядро ​​десантних сил буде розбито, а десятки тисяч солдатів перебуватимуть у полоні,

– резюмували аналітики після проведеного моделювання.

Згідно з розрахунками, значних втрат зазнає й армія Тайваню: острів, ймовірно, позбудеться всього бойового флоту з 26 фрегатів та есмінців, а також 3 500 військових.

Що радять аналітики

Крім того, аналітики дійшли висновку, що "український сценарій" із довготривалим забезпеченням союзника озброєннями під час бойових дій – неможливий. Тобто, отримати зброю Тайваню потрібно до початку можливого загострення військового конфлікту.

Експерти також вважають, що і Вашингтону, і Тайбею треба зміцнити бази регіонів і мати велику кількість "невеликих, але живучих кораблів, винищувачів, а також ударних та оборонних комплексів".

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