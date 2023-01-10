Напряжение между Китаем и Тайванем растет. может напасть на полуостров в любой момент. Но, как показало моделирование, проигрывает.

Внимание Китайский истребитель чуть не столкнулся с американским военным самолетом

Какие потери терпят стороны

Однако США потеряют несколько авианосцев, 2 – 3 десятка кораблей и около 3 200 военнослужащих. В то же время Китай потеряет 138 кораблей, 155 боевых самолетов и около 10 тысяч солдат.

Китай тоже сильно пострадает. Ее военно-морской флот превратится в руины, ядро десантных сил будет разбито, а десятки тысяч солдат будут находиться в плену,

– резюмировали аналитики после проведенного моделирования.

Согласно расчетам, значительные потери понесет и армия Тайваня: остров, вероятно, избавится от всего боевого флота из 26 фрегатов и эсминцев, а также 3 500 военных.

Что советуют аналитики

Кроме того, аналитики пришли к выводу, что "украинский сценарий" с долговременным обеспечением союзника вооружениями во время боевых действий невозможен. То есть получить оружие Тайваню нужно до начала возможного обострения военного конфликта.

Эксперты также считают, что и Вашингтону, и Тайбэю нужно укрепить базы регионов и обладать большим количеством "небольших, но живущих кораблей, истребителей, а также ударных и оборонительных комплексов".

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