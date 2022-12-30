Отмечается, что инцидент произошел 21 декабря между истребителем J-11 воздушных сил Китая и самолетом RC-135 – американским. Истребитель заставил американский самолет совершить маневры уклонения во избежание столкновения.

Раньше Тайвань поднял в воздух свою военную авиацию, чтобы предупредить 39 китайских самолетов

Китайский истребитель приблизился к спорному самолету ВВС США на расстояние около 3 метров в зоне Южно-Китайского моря.
– говорится в сообщении.

Реакция США

Официальные лица США заявили, что ожидают, что "все страны Индо-Тихоокеанского региона будут использовать международное воздушное пространство безопасно и в соответствии с международным правом".

Штаты подняли этот вопрос перед китайским правительством. Посольство Китая в Вашингтоне пока не прокомментировало инцидент.

Китайский истребитель приблизился к военному самолету США: видео

Что известно об истребителе Шеньян J-11

Китайский многоцелевой истребитель создан на основе советского аналога Су-27. Находится на вооружении ВМС КНР.

Главное о конфликте Китая и Тайваня

  • Последние несколько лет китайские ВВС очень часто нарушают зону воздушного пространства Тайваня. Страна беспокоится, что однажды они могут нанести удар.
  • После агрессивных учений Китая у Тайваня Госдеп США одобрил продажу Тайвань военного оборудования на 1,1 миллиарда долларов.
  • В Госдепе США заявили, что потенциально война между Китаем и Тайваньом возможна.
  • Заметим, Минобороны Тайванем подготовило отчет о военных учениях Китая у берегов острова. В документе говорится об имитации ударов по американским кораблям.