39 китайских самолетов вошли в юго-восточную зону противовоздушной обороны Тайваня. Последний отреагировал на потенциальную угрозу, подняв в небо свою военную авиацию.

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Что случилось

Министерство обороны Тайваня сообщило, что 22 декабря в зону идентификации их ПВО вошли китайские самолеты:

  • 21 истребитель,
  • 4 бомбардировщика,
  • самолеты раннего предупреждения,
  • противолодочные самолеты,
  • самолеты-заправщики.

Кроме этого, было обнаружено 3 корабля ВМС Китая.

Куда полетела китайская авиация

Многие самолеты пролетели над водным путем, известным как канал Баши, в район у юго-восточного побережья острова.

Минобороны Тайваня пришлось отправить боевой самолет, чтобы предупредить китайские самолеты. Между тем, ракетные системы постоянно следили за ситуацией.

Китай может начать войну против Тайваня

  • Президент Китая Си Цзиньпин заявил, что вопрос будущего Тайваня должен решить китайский народ и не исключает, что его страна может применить силу.
  • 23 октября на съезде Коммунистической партии Китая было объявлено о переизбрании Си Цзиньпина генеральным секретарем на третий срок. Китайский лидер озвучил очень важную речь, где подвел итог своей работы за последние 5 лет и очертил план на предстоящее пятилетие.
  • Последние несколько лет китайские ВВС очень часто нарушают зону ПВО Тайваня. Страна беспокоится, что однажды они могут нанести удар.
  • После агрессивных учений Китая у Тайваня Госдеп США одобрил продажу Тайвань военного оборудования на 1,1 миллиарда долларов.
  • Также Минобороны Тайваня подготовило отчет о военных учениях Китая у берегов острова. В документе говорится об имитации ударов по американским кораблям.
  • В Госдепе США отметили, что война между Китаем и Тайванем потенциально возможна После последнего партийного съезда Си Цзиньпин имеет абсолютный контроль над Китаем.