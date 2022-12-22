39 китайських літаків увійшли до південно-східної зони протиповітряної оборони Тайваню. Останній відреагував на потенційну загрозу, піднявши у небо свою військову авіацію.

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Що трапилось

Міністерство оборони Тайваню повідомило, що 22 грудня до зони ідентифікації їхньої ППО увійшли китайські літаки:

21 винищувач,

4 бомбардувальники,

літаки раннього попередження,

протичовнові літаки,

літаки-заправники.

Крім цього, було виявлено 3 кораблі ВМС Китаю.

Куди полетіла китайська авіація

Багато літаків пролетіли над водним шляхом, відомим як канал Баші, в район біля південно-східного узбережжя острова.

Міноборони Тайваню довелось відправити бойовий літак, щоб попередити китайські літаки. Тим часом ракетні системи постійно стежили за ситуацією.

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