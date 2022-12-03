Відповідну заяву зробила Венді Шерман – заступниця державного секретаря США. Вона наголосила, що Штати допомагають Тайваню.
Зауважте Сі Цзіньпін переконує, що Китай не передає озброєння Росії, й відреагував на ядерні погрози
Війна між Китаєм і Тайванем потенційно можлива. Таке може статися, тому що лідер КНР Сі Цзіньпін тепер має абсолютний контроль над Китаєм після останнього партійного з'їзду,
– мовиться у повідомленні.
Сі Цзіньпін пішов на третій термін
- Під час з'їзду Комуністичної партії Китаю у жовтні 2022 року затвердили одноосібне верховне лідерство Сі Цзіньпіна. Це означає, що 69-річний політик пішов на третій термін правління.
- Під час з'їзду внесли зміни до статуту КПК. Загалом Сі Цзіньпінь отримав безпрецедентні за останні 50 років історії Китаю повноваження. За підсумками заходу він фактично прирівняв себе до вождів КПК Мао Цзедуна й Ден Сяопіна.
- Тим часом станом на кінець листопада – грудень 2022 року Китай охопила хвиля протестів. Люди невдоволені через постійні жорсткі обмеження через пандемію COVID-19.