Відповідну заяву зробила Венді Шерман – заступниця державного секретаря США. Вона наголосила, що Штати допомагають Тайваню.

Зауважте Сі Цзіньпін переконує, що Китай не передає озброєння Росії, й відреагував на ядерні погрози

Війна між Китаєм і Тайванем потенційно можлива. Таке може статися, тому що лідер КНР Сі Цзіньпін тепер має абсолютний контроль над Китаєм після останнього партійного з'їзду,

– мовиться у повідомленні.

Сі Цзіньпін пішов на третій термін